Червень, 09 в 22:35

Якщо війна триватиме подібно до того, як йде зараз, лише 42,9% українців готові планувати майбутнє для своїх дітей та онуків в Україні.

Відповідне дослідження провели соціологи з Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Водночас в разі, якщо настане мир, а війна буде відкладена на потім, то майбутнє для своїх дітей та онуків в Україні планує 54,7% жителів.

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При цьому зміна влади в Росії на демократичну підходить для планування майбутнього для дітей та онуків в Україні 76,8% українцям.

На українців приблизно однаково впливає планування майбутнього як вступ України до НАТО чи отримання більш вагомих гарантій безпеки (85,1%), так і російська капітуляція та роззброєння (84,5%).

Соціологи зазначають, що жінки висувають дещо більші вимоги до безпеки, ніж чоловіки.

– В разі встановлення перемир’я 57,1% чоловіків згодні планувати майбутнє дітей чи онуків в Україні, у порівнянні з 52,7% жінок, – пишуть дослідники.

При цьому географічно розподіл відбувається наступним чином: що далі на Захід, то менший зв’язок між небезпекою і плануванням майбутнього в Україні.

– У разі продовження війни, планують майбутнє дітей та онуків в Україні 34,8% мешканців Сходу, 38,8% мешканців Півдня, 44,6% мешканців центральних і північних областей, 48,5% мешканців західної України, – йдеться у дослідженні.

Водночас серед мешканців східної України помітно вище бажання планування майбутнього за кордоном, незалежно від розвитку подій. Про це свідчать наміри 4,3% мешканців Сходу, 1,8% мешканців Півдня, 1,5% мешканців Центру і 1% мешканців Заходу.

Дослідження проводилося з 3 по 18 травня 2022 року. Соціологи на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитали 2 тис. респондентів у віці 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.