Июнь, 09 в 17:26

В Мариуполе защитники завода Азовсталь долгое время находились в осаде российской армии. Украинским бойцам не хватало еды, лекарств и боеприпасов для борьбы с российскими войсками, к тому же количество тяжелораненых воинов увеличивалось почти каждый час.

По данным Министерства обороны Украины, Главное управление разведки подготовило план, чтобы оказать помощь бойцам. Наши разведчики планировали применить вертолеты – специалисты оценивали это как очень рискованный шаг.

– Важность первого полета заключалась в том, что многие люди смотрели на эту операцию, как на невозможную, поэтому мы хотели показать другим летчикам и военным, что это возможно, – рассказал представитель ГУР МО Украины с позывным Флинт.

Все участники спецоперации полностью осознавали ее опасность, подчеркнул он. Чтобы погрузить больше полезного груза для защитников Азовстали, с вертолетов сняли вооружение для уменьшения веса. Поскольку невозможно было полностью скрыть проведение этой операции, украинские специалисты решили обмануть врага.

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Из-за значительных рисков несколько пилотов не захотели участвовать в операции. Однако первый согласившийся пилот хотел спасти свою жену. Она была боевым медиком на Азовстали и работала с тяжелоранеными воинами.

– Добраться до Азовстали было непросто. Быстрый и низкий полет над местностью с горами и препятствиями, такими как деревья и телефонные провода, требовал большого мастерства пилота. В некоторых случаях рейсы совершались ночью с помощью приборов ночного видения, что требовало от пилотов соответствующего опыта пользования ими, — отметили в Минобороны.

Флинт рассказал, что позже первое прибытие вертолетов очень удивило бойцов на Азовстали. По его словам, он осознал гордость и счастье за ​​своих людей, потому что они совершили невозможное.

Однако следующие полеты становились все сложнее, поскольку российские войска начали сильнее бить огнем. Летчики пытались менять маршруты, чтобы обойти российскую противовоздушную оборону. Они летали то над землей, то над водой.

— Я знаю о ситуации, когда наш вертолет пролетел между двумя российскими кораблями, а затем повернул направо и переместился над морем на территорию Украины, – вспомнил Флинт.

По его мнению, об операциях украинцев необходимо писать книги и снимать фильмы, особенно об обороне Мариуполя. Флинт убежден, что эти истории будут потом рассказывать дети защитников Азовстали.