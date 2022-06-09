Червень, 09 в 17:26

У Маріуполі захисники заводу Азовсталь тривалий час перебували в облозі російської армії. Українським бійцям не вистачало їжі, ліків та боєприпасів для боротьби з російськими військами, до того ж кількість важкопоранених воїнів збільшувалась ледь не щогодини.

За даними Міністерства оборони України, Головне управління розвідки підготувало план, щоб надати допомогу бійцям. Наші розвідники планували застосувати вертольоти – фахівці оцінювали це як дуже ризикований крок.

– Важливість першого польоту полягала в тому, що багато людей дивилися на цю операцію, як на неможливу, тому ми хотіли показати іншим льотчикам і військовим, що це можливо, – розповів представник ГУР МО України з позивним Флінт.

Всі учасники спецоперації цілком усвідомлювали її небезпеку, наголосив він. Щоб завантажити більше корисного вантажу для захисників Азовсталі, з вертольотів зняли озброєння для зменшення ваги. Оскільки неможливо було повністю приховати проведення цієї операції, то українські спеціалісти вирішили обманути ворога.

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Через значні ризики декілька пілотів не захотіли брати участь в операції. Проте перший пілот, який погодився, хотів врятувати свою дружину. Вона була бойовим медиком на Азовсталі та працювала з важкопораненими воїнами.

– Дістатися до Азовсталі було непросто. Швидкий і низький політ над місцевістю з горами та перешкодами, такими як дерева та телефонні дроти, вимагав великої майстерності пілота. У деяких випадках рейси здійснювалися вночі за допомогою приладів нічного бачення, що потребувало від пілотів відповідного досвіду користування ними, – наголосили у Міноборони.

Флінт розповів, що пізніше перше прибуття вертольотів дуже здивувало бійців на Азовсталі. За його словами, він усвідомив гордість та щастя за своїх людей, тому що вони зробили неможливе.

Однак наступні польоти ставали дедалі складнішими, оскільки російські війська почали сильніше бити вогнем. Льотчики намагались змінювати маршрути, щоб обминути російську протиповітряну оборону. Вони літали то над землею, то над водою.

– Я знаю про ситуацію, коли наш гелікоптер пролетів між двома російськими кораблями, а потім повернув праворуч і перемістився над морем на територію України, – пригадав Флінт.

На його думку, про операції українців необхідно писати книги та знімати фільми, особливо про оборону Маріуполя. Флінт переконаний, що ці історії потім розповідатимуть діти захисників Азовсталі.