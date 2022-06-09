Июнь, 09 в 20:15

Российские военные перевозят свои семьи в Херсонскую область и пытаются убедить местных, что они здесь навсегда.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг. Отмечается, что семьи оккупантов не скрывают восторга от уровня жизни в Херсонской области, который даже в условиях оккупации выше регионов в России.

– В Херсоне и некоторых городах области появляется информация, что военные оккупанты перевозят туда свои семьи, пытаясь убедить местных, что они здесь навсегда. Сами же семьи оккупантов не скрывают своего восторга от уровня жизни в Херсонской области, который даже в условиях более 100-дневной оккупации в разы выше их родных российских регионов, — говорится в сообщении.

Также в командовании отметили, что ситуация в Херсонской области остается сложной.

Сейчас смотрят

— Пытаясь остановить наши подразделения в продвижении на восток, российские захватчики сооружают дополнительные линии обороны, создают инженерные заграждения и минируют территорию, но используют при этом советские мины, изготовленные в 50-х годах прошлого века, отлеживаемые на их складах в ожидании уничтожения, — говорится в сообщении.

К тому же при попытке установки минных заграждений на старых боеприпасах уже взорвалось несколько саперов-оккупантов. В целях улучшения тактического положения враг готовится к форсированию водных помех.