Червень, 09 в 20:15

Російські військові перевозять свої родини у Херсонську область та намагаються переконати місцевих, що вони тут назавжди.

Про це повідомило Оперативне командування Південь. Зазначається, що сім’ї окупантів не приховують захвату від рівня життя на Херсонщині, який навіть в умовах окупації вищий від регіонів у Росії.

– У Херсоні та деяких містах області з’являється інформація, що військові окупанти перевозять туди свої родини, намагаючись переконати місцевих, що вони тут назавжди. Самі ж родини окупантів не приховують свого захвату від рівня життя на Херсонщині, який навіть в умовах понад 100-денної окупації в рази вищий від їх рідних російських регіонів, – йдеться у повідомленні.

Також у командуванні зазначили, що ситуація на Херсонщині залишається складною.

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– Намагаючись зупинити наші підрозділи в просуванні на схід, російські загарбники споруджують додаткові лінії оборони, створюють інженерні загородження та мінують територію, але використовують при цьому радянські міни, виготовлені в 50-х роках минулого століття, що відлежувалися на їх складах в очікуванні знищення, – йдеться у повідомленні.

До того ж, при спробі встановлення мінних загороджень, на старих боєприпасах вже підірвалося кілька саперів-окупантів. З метою покращення тактичного положення ворог готується до форсування водних перешкод.