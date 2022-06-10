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Факти / Україна / Суспільство

Військові РФ влаштували смертельну ДТП у Херсоні – є загиблий і травмовані

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Херсон ДТП

В окупованому Херсоні сталася ДТП за участю російських військових. Внаслідок аварії загинув 35-річний пасажир легковика, ще двоє травмовані.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на очевидців. Винуватцем ДТП є російський військовий, проте подробиці поки що невідомі.

У місцевих Telegram-каналах оприлюднили фото з місця аварії. У кадрі можна побачити, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало авто Opel Combo Life 2000.

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Нагадаємо, що 6 червня у Херсоні також сталася смертельна аварія. На розі Кулика-Ушакова близько 15.25 зіштовхнулися кілька автівок. Відомо про двох загиблих місцевих жителів.

За словами очевидиців, російський військовий, який був за кермом позашляховика, виліз через розбите вікно та втік з місця на броньованій машині Тигр.

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