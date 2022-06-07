Июнь, 07 в 9:12

Начались 104-е сутки героического противостояния украинского народа российской масштабной агрессии. В Херсонской области наши вооруженные силы нанесли удары по оккупантам и уничтожили вражеский склад боеприпасов в Николаевской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях возможно увеличение численности вооруженных сил Беларуси до 80 тысяч человек. Расконсервируют технику и вооружение для комплектования воинских частей.

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На Северском направлении противник с целью демонстрации присутствия продолжает держать в приграничных районах Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп.

С территории РФ враг из минометов обстреливает подразделения наших войск в районах населенных пунктов Ходино и Большая Писаревка Сумской области.

В Харьковском направлении враг проводит дистанционное минирование местности в направлении наступления наших войск на Рубежное.

Армия РФ сосредотачивает основные усилия на наступлении на Изюм и Славянск. Пытается продвинуться в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина.

Враг обстреливает позиции ВСУ в районах Базаловки, Бражковки, Грушувахи.

На Донецком направлении, кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары из самолетов и вертолетов. Продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк и Бахмутском направлении.

На Лиманском направлении противник нанес ракетный удар по Николаевке.

На Бахмутском направлении наши войска успешно отбили наступление на Нагорное, Берестово, Криничное, Роты. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел.

На Южнобужском направлении украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям вражеских сил в Херсонской области, а самолеты — по складам боеприпасов в Николаевской области. Противник потерял более 20 человек и до 10 единиц военной техники.

Враг при поддержке артиллерии и армейской авиации совершил наступление в направлении Лозовое – Белая Криница, однако безуспешно.

В Черном море до обстрелов ракетами Калибр находится три носителя.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 10 атак врага, уничтожены один танк, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины, один автомобиль и два склада с боеприпасами. Подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

Фото: Генштаб ВСУ