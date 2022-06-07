Червень, 07 в 20:14

З Білорусі на територію Волинської області можуть перекидати ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів.

– За останні тижні ми не помічали активності диверсійно-розвідувальних груп. Однак спостерігаємо такі наміри з території Білорусі. Є загроза того, що ці групи будуть перекидатися саме звідти на територію Волинської області, – зазначив він.

За словами Андрусіва, такі дії мають на меті відволікання й відтягнення наших військ.

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– Зрештою, на звільнених територіях їм важко діяти, бо пильнує поліція, працюють блокпости, та й люди стали уважнішими, – пояснив він.

За даними Генштабу ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках можливе збільшення чисельності збройних сил Білорусі до 80 тис. осіб. Розконсервовують техніку та озброєння для комплектування військових частин.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 104-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Віктор Андрусів

Фото: Генштаб ЗСУ