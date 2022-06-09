Червень, 09 в 16:32

Київська міська рада позбавила столицю Білорусі Мінськ статусу міста-побратима. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що з території Білорусі летіли ракети в українські міста та селища, тому Мінськ вже навряд чи можна назвати містом-побратимом.

– Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українська міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави, – написав мер столиці.

Нагадаємо, Київ підписав угоду про співробітництво з Мінськом 5 липня 1997 року.

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Міста-побратими — це міста різних країн, між якими укладено угоди про дружбу та співробітництво з метою обміну досвідом у галузі економіки, культури, освіти, спорту, туризму, ведення міського господарства тощо.

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