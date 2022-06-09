З Білорусі летіли ракети: Київрада позбавила Мінськ статусу міста-побратима
Київська міська рада позбавила столицю Білорусі Мінськ статусу міста-побратима. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Він зазначив, що з території Білорусі летіли ракети в українські міста та селища, тому Мінськ вже навряд чи можна назвати містом-побратимом.
– Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українська міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави, – написав мер столиці.
Нагадаємо, Київ підписав угоду про співробітництво з Мінськом 5 липня 1997 року.
Міста-побратими — це міста різних країн, між якими укладено угоди про дружбу та співробітництво з метою обміну досвідом у галузі економіки, культури, освіти, спорту, туризму, ведення міського господарства тощо.
З початку російсько-української війни Київська міськрада розірвала побратимські зв’язки з шістьма російськими містами і регіонами. Серед них – Москва, Волгоград, Санкт-Петербург, Улан-Уде, Республіка Комі та Махачкала.
Раніше ми писали про загрозу перекидання ворожих ДРГ у Волинську область із Білорусі. За словами радника міністра внутрішніх справ України Віктора Андрусіва, такі дії мають на меті відволікання й відтягнення наших військ.