На платформе єДопомога можно проверить статус заявки на выплаты: как это сделать

Июнь, 10 в 15:44

С 10 июня на платформе Помощь можно проверить заявки на помощь от международных организаций.

Как проверить статус заявки на платформе?

Перейти по ссылке Указать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) (ранее индивидуальный налоговый номер (ИНН) и номер телефона). Нажмите кнопку Проверить статус, и узнаете статус заявки.

Статусы заявки могут быть следующими:

Заявка не найдена — заявка не отправлялась через платформу.

— заявка не отправлялась через платформу. Ваша заявка в процессе верификации — заявка передана в Единую информационную систему социальной сферы Минсоцполитики Украины и сейчас происходит проверка правильности данных, идентификация личности и принадлежность к указанным социальным статусам.

— заявка передана в Единую информационную систему социальной сферы Минсоцполитики Украины и сейчас происходит проверка правильности данных, идентификация личности и принадлежность к указанным социальным статусам. Ваша заявка успешно верифицирована – указанные в заявке персональные данные и социальные статусы подтверждены.

– указанные в заявке персональные данные и социальные статусы подтверждены. Ваша заявка не прошла верификацию – указанные в заявке статусы не соответствуют имеющейся информации Минсоцполитики. Вам необходимо обратиться в органы социальной защиты для актуализации статуса. После актуализации у вас будет возможность подать исправленную заявку снова.

– указанные в заявке статусы не соответствуют имеющейся информации Минсоцполитики. Вам необходимо обратиться в органы социальной защиты для актуализации статуса. После актуализации у вас будет возможность подать исправленную заявку снова. Ваша заявка содержит ошибки — в заявке допущены ошибки и нужно ее дополнительно проверить. После этого у вас будет возможность подать исправленную заявку снова.

— в заявке допущены ошибки и нужно ее дополнительно проверить. После этого у вас будет возможность подать исправленную заявку снова. Заявка в ожидании выплаты от международных организаций — этот статус еще раз подтверждает, что заявка успешно прошла верификацию и будет передана международным организациям при условии соответствия статуса заявителя условиям выплат, которые определяют международные организации.

В дальнейшем статусы могут изменяться после получения заявки международными организациями по их запросу и подтверждения готовности произвести выплату.

Минсоцполитики проводит верификацию данных заявителя, используя имеющиеся государственные информационные реестры и базы данных, что позволяет получать качественную и проверенную информацию о личности и ее нуждах.