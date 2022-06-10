На платформе єДопомога можно проверить статус заявки на выплаты: как это сделать
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С 10 июня на платформе Помощь можно проверить заявки на помощь от международных организаций.
Как проверить статус заявки на платформе?
- Перейти по ссылке и нажать кнопку Проверка статуса заявки.
- Указать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) (ранее индивидуальный налоговый номер (ИНН) и номер телефона).
- Нажмите кнопку Проверить статус, и узнаете статус заявки.
Статусы заявки могут быть следующими:
- Заявка не найдена — заявка не отправлялась через платформу.
- Ваша заявка в процессе верификации — заявка передана в Единую информационную систему социальной сферы Минсоцполитики Украины и сейчас происходит проверка правильности данных, идентификация личности и принадлежность к указанным социальным статусам.
- Ваша заявка успешно верифицирована – указанные в заявке персональные данные и социальные статусы подтверждены.
- Ваша заявка не прошла верификацию – указанные в заявке статусы не соответствуют имеющейся информации Минсоцполитики. Вам необходимо обратиться в органы социальной защиты для актуализации статуса. После актуализации у вас будет возможность подать исправленную заявку снова.
- Ваша заявка содержит ошибки — в заявке допущены ошибки и нужно ее дополнительно проверить. После этого у вас будет возможность подать исправленную заявку снова.
- Заявка в ожидании выплаты от международных организаций — этот статус еще раз подтверждает, что заявка успешно прошла верификацию и будет передана международным организациям при условии соответствия статуса заявителя условиям выплат, которые определяют международные организации.
В дальнейшем статусы могут изменяться после получения заявки международными организациями по их запросу и подтверждения готовности произвести выплату.
Минсоцполитики проводит верификацию данных заявителя, используя имеющиеся государственные информационные реестры и базы данных, что позволяет получать качественную и проверенную информацию о личности и ее нуждах.
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