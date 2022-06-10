Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

На платформе єДопомога можно проверить статус заявки на выплаты: как это сделать

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
українська гривня
Фото: Depositphotos

С 10 июня на платформе Помощь можно проверить заявки на помощь от международных организаций.

Как проверить статус заявки на платформе?

  1. Перейти по ссылке и нажать кнопку Проверка статуса заявки.
  2. Указать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) (ранее индивидуальный налоговый номер (ИНН) и номер телефона).
  3. Нажмите кнопку Проверить статус, и узнаете статус заявки.

Статусы заявки могут быть следующими:

  • Заявка не найдена — заявка не отправлялась через платформу.
  • Ваша заявка в процессе верификации — заявка передана в Единую информационную систему социальной сферы Минсоцполитики Украины и сейчас происходит проверка правильности данных, идентификация личности и принадлежность к указанным социальным статусам.
  • Ваша заявка успешно верифицирована – указанные в заявке персональные данные и социальные статусы подтверждены.
  • Ваша заявка не прошла верификацию – указанные в заявке статусы не соответствуют имеющейся информации Минсоцполитики. Вам необходимо обратиться в органы социальной защиты для актуализации статуса. После актуализации у вас будет возможность подать исправленную заявку снова.
  • Ваша заявка содержит ошибки — в заявке допущены ошибки и нужно ее дополнительно проверить. После этого у вас будет возможность подать исправленную заявку снова.
  • Заявка в ожидании выплаты от международных организаций — этот статус еще раз подтверждает, что заявка успешно прошла верификацию и будет передана международным организациям при условии соответствия статуса заявителя условиям выплат, которые определяют международные организации.

В дальнейшем статусы могут изменяться после получения заявки международными организациями по их запросу и подтверждения готовности произвести выплату.

Читайте
єДопомога: как украинцам оформить заявку на выплаты от международных организаций

Минсоцполитики проводит верификацию данных заявителя, используя имеющиеся государственные информационные реестры и базы данных, что позволяет получать качественную и проверенную информацию о личности и ее нуждах.

Сейчас смотрят
Читайте
На платформе єДопомога можно оформить денежную помощь: как это сделать

Источник: Минсоцполитики
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка