На платформі єДопомога можна перевірити статус заявки на виплати: як це зробити

Червень, 10 в 15:44

З 10 червня на платформі єДопомога можна перевірити заявки на допомогу від міжнародних організацій.

Як перевірити статус заявки на платформі єДопомога?

Перейти за посиланням Вказати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН) та номер телефону). Натиснути кнопку Перевірити статус, після чого дізнаєтесь статус заявки.

Статуси заявки можуть бути такими:

Заявку не знайдено – заявка не надсилалась через платформу єДопомога;

– заявка не надсилалась через платформу єДопомога; Ваша заявка в процесі верифікації – заявка передана до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери Мінсоцполітики України та наразі відбувається перевірка правильності поданих даних, ідентифікація особи та належність до вказаних соціальних статусів.

– заявка передана до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери Мінсоцполітики України та наразі відбувається перевірка правильності поданих даних, ідентифікація особи та належність до вказаних соціальних статусів. Ваша заявка успішно верифікована – вказані в заявці персональні дані та соціальні статуси підтверджено.

– вказані в заявці персональні дані та соціальні статуси підтверджено. Ваша заявка не пройшла верифікацію – вказані в заявці статуси не відповідають наявній інформації Мінсоцполітики. Вам необхідно звернутися до органів соціального захисту для актуалізації статусу. Після актуалізації у вас буде можливість подати виправлену заявку знову.

– вказані в заявці статуси не відповідають наявній інформації Мінсоцполітики. Вам необхідно звернутися до органів соціального захисту для актуалізації статусу. Після актуалізації у вас буде можливість подати виправлену заявку знову. Ваша заявка містить помилки – в заявці допущені помилки, тож потрібно її додатково перевірити. Після цього у вас буде можливість подати виправлену заявку знову.

– в заявці допущені помилки, тож потрібно її додатково перевірити. Після цього у вас буде можливість подати виправлену заявку знову. Заявка в очікуванні на виплату від міжнародних організацій – цей статус ще раз підтверджує, що заявка успішно пройшла верифікацію та буде передана міжнародним організаціям за умови відповідності статусу заявника до умов виплат, які визначають міжнародні організації.

Надалі статуси можуть змінюватись після отримання заявки міжнародними організаціями за їхнім запитом та підтвердження готовності здійснити виплату.

Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати якісну і перевірену інформацію про особу та її потреби.