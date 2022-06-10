Втекли з-під Києва і називають себе безхатьками: російські солдати втратили бойовий дух

Червень, 10 в 17:32

Російські солдати, які втекли з Київської області до східних регіонів України, втратили бойовий дух, віру у своє керівництво, а також почали називати себе безхатьками. Окупанти не можуть звикнути, що їм доводиться жити в окопах замість житла багатих громадян України.

За даними Служби безпеки України, про це стало відомо завдяки новому перехопленню телефонної розмови окупантів. У ній російський командир танку, який разом з підрозділом перебуває у Донецькій області, розповів своїй дружині про так званий бойовий дух військових Путіна.

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– Вже ні у кого не бойовий (настрій. – Ред). Все вже набридло тут всім, – переконаний російський командир.

Окупант уточнив у розмові, що російські солдати вже тривалий час живуть у лісі без умов для “комфортного життя”.

– Ми живемо як безхатьки. У мене вже п’ятий рівень безхатька, – вважає командир з Російської Федерації.

У Службі безпеки України зазначили, що, найімовірніше, армія країни-агресора надає перевагу “воювати” проти мирних жителів в їхньому житлі, щоб комфортно почуватися та зручно грабувати чужі речі. Однак українські захисники швидко “переселили” загарбників до комарів та кліщів.

Водночас незабаром такі природні умови можуть змінитися для російських окупантів до рівня добрива в українській землі, вважають у Службі безпеки України.