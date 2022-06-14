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Факты / Украина / Общество

Мэр Николаева призвал жителей сделать запас воды

Марта Бондаренко, редактор ленты
Мэр Николаева призвал жителей сделать запас воды

Завтра, 14 июня, на ряде улиц в Николаеве отсутствует водоснабжение, николаевцев призывают сделать запасы воды.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, Николаевводоканал будет производить ремонтные работы, поэтому на нескольких улицах не будет воды.

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Завтра, 14 июня, с 9.00 до 17.00 не будет водоснабжения по адресам:

  • ул. Космонавтов, 138а, 138б, 138в, 140а, 146б, 146г, 146б, 146.
  • ул. Новобугская, от 120 до 128, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101.
  • ул. Троицкая, 220, 221, 222.
  • ул. Электронная, 61.
  • Херсонское шоссе, 30, 32, 38, 40, 46 и 48.
  • ул. Генерала Свиридова, 7 и 7а.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в городе удалось восстановить водоснабжение из реки Южный Буг. До этого почти месяц не было централизованной поставки воды из-за разрушенного вражескими обстрелами водопровода.

Ночью 8 июня российские военные обстреляли Николаев.

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