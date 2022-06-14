Червень, 13 в 23:57

Завтра, 14 червня, на низці вулиць у Миколаєві буде відсутнє водопостачання, миколаївців закликають зробити запаси води.

Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

За його словами, Миколаївводоканал буде проводити ремонтні роботи, тому на кількох вулицях не буде води.

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Завтра, 14 червня, із 9.00 до 17.00 не буде водопостачання за адресами:

вул. Космонавтів, 138а, 138б, 138в, 140а, 140б, 140в, 140г, 142а, 142б, 142в, 144, 144а, 146, 146а, 146б, 146в, 146г, 148, 148а, 150, 152.

вул. Новобузька, від 120 до 128, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101.

вул. Троїцька, 220, 221, 222

вул. Електронна, 61

Херсонське шосе, 30, 32, 38, 40, 46 та 48.

вул. Генерала Свиридова, 7 та 7а.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сенкевич розповів, що у місті вдалося відновити водопостачання з річки Південний Буг. До цього майже місяць не було централізованого постачання води через зруйнований ворожими обстрілами водопровід.

Уночі 8 червня російські військові обстріляли Миколаїв.