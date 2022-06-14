Одного пристрелить, другие позатыкаются: жена оккупанта о том, как “навести порядок” в подразделении
В перехваченном разговоре российский оккупант и его жена обсуждают методы наведения порядка в военном подразделении.
Разговор опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
– Пишут, что вытеснили нас, три населенных пункта заняли, – рассказывает женщина российскому захватчику.
Он отвечает, что эти вопросы ему уже безразличны.
– Мне свои ишаки мозги выносят. Понабирали… Жалел… Теперь буду просто сажать. Просто доведу обстановку, хотя бы. Хоть кто-то будет знать. Потому что все зависает и никто дальше полка ничего не передает, – говорит россиянин.
Объясняет, что сложилась критическая ситуация по поводу морального состояния подразделения.
На это жена дает совет: “Одного пристрелить показательно, другие, может, позатыкаются”.
– Добрая у тебя жена. Как говорится: бей своих, чтобы чужие боялись, — прокомментировали разговор в разведке.
Кроме того, в еще одном перехваченном разговоре оккупант похвастался матери использованием на Востоке Украины фосфорных бомб, которые являются запрещенным вооружением. Также он сообщил о расстреле мирных жителей Украины.