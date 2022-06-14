РФ придумала нову схему постачання “гарматного м’яса” на передову – СБУ
Рекрутингові компанії Росії масово шукають “добровольців” для армії, не вимагаючи ні фізичної підготовки, ні воєнного фаху.
Окупанти пропонують непогані зарплати на роботах з “відновлення” окупованих територій на сході України – розбирати руїни будівель, які знищила російська армія, чи вантажити гуманітарну допомогу.
Про це слідчим СБУ розповів полонений загарбник, який приїхав за контрактом нібито у якості “різноробочого”. За його словами, вибір у таких контрактників невеликий: послужити “гарматним м’ясом” у складі незаконних збройних формувань “ЛНР/ДНР” або бути розстріляними за відмову.
Зокрема, цей уродженець Удмуртії підписав контракт із ЗС РФ на два місяці через фінансові труднощі. На розчистці території школи він працював лише перший тиждень. А потім разом з іншими 32 “колегами” його відправили в Золоте у підпорядкування терористичного угрупування так званої ЛНР.
Він стверджує, що решта “добровольців” відмовилися: у перший же день відмовилося 82 особи.
У тих, хто виконав наказ, усе склалося не найкращим чином.
– З цих 32 людей: семеро потрапило в полон, шість пішло назад, решта 200-х. Я сам отримав поранення, – розповів військовополонений.
Зрештою, кудись повтікали навіть російські командири. Наразі з цим полоненим продовжують слідчі та контррозвідники СБУ.
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