У бою під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний

Червень, 14 в 15:17

Київський громадський активіст Роман Ратушний 9 червня загинув у бою під Ізюмом Харківської області. 5 липня йому мало б виповнитися 25 років.

Про це повідомила сьогодні у Facebook громадська організація Захистимо Протасів Яр, яку Ратушний очолював. Він також був розвідником у 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр.

– Ромчик був кращим із нас, відчайдухом, який завжди був першим в будь-якому бою і ніколи не проявляв страху. Так сталося, що в його останньому бою він був в розвіддозорі в складі бойової групи і загинув під час виконання бойового завдання, – повідомляють його колеги-розвідники.

Вони розповіли, що Ратушний став учасником Революції Гідності в 15 років, а коли почалася повномасштабна війна, з першого дня брав участь в боях під Києвов, а потім вже в складі 93 бригади звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

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– Ми обов’язково розбудуємо парк в Протасовому Яру. Парк, де на честь Роми висадимо дуб. Парк, який, впевнені, буде носити ім‘я Романа Ратушного, – наголошують у ГО.

А в ГУР Міноборони нагадали, що саме Роман Ратушний є автором добре відомої тези, яку просив памʼятати та поширювати: “Чим більше росіян ми вб’ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям”.

Фото: Роман Ратушний