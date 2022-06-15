Факты / Украина / Общество Июнь, 15 в 14:56 Защищено: Александр Свищев рассказал, когда во Львове откроется крупнейший в Украине спортивно-развлекательный центр Владислава Ткаченко, Редакторка сайта Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: Сейчас смотрят Теги: Війна в Україні, Львов, Парк розваг Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!