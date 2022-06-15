Війна негативно вплинула на майже увесь український бізнес. Але навіть у таких жорстких умовах економіка країни має жити й розвиватися. Тому незабаром у Львові очікують на відкриття нового спортивно-розважального центру.

Про це заявив власник львівського СРЦ Leoland Олександр Свіщов, повідомляє РБК-Україна.

Leoland – найбільший в Україні спортивно-розважальний центр, мав розпочати роботу ще навесні. Але після повномасштабного російського вторгнення плани довелося переглянути.

– З першого дня ми розпочали допомагати фронту і переселенцям. Це залишається одним із пріоритетних напрямків нашої роботи. Ми використовуємо усі наявні можливості і допомагаємо організаційно, фінансово, інформаційно. Віримо, що кожна така справа наближає нашу країну до перемоги, – розповів Олександр Свіщов.

Водночас інше важливе завдання, за його словами – якомога скоріше завершити будівництво та оснащення комплексу і відкрити свої двері для відвідувачів.

– Ми не зупиняли роботу над проектом навіть після російського вторгнення. Будівництво та реконструкція будівлі наразі тривають. Намагаємося вчасно виконувати всі зобов’язання перед партнерами, підрядниками, а також сплачуємо податки у повному обсязі. Саме так повинен діяти кожний відповідальний бізнес, – запевнив власник спортивно-розважального центру.

За його словами, відкриття комплексу вже незабаром. Так, у червні розпочнуть роботу тенісна школа, футбольний центр для дітей Футбік, а також науково-технічна лабораторія MakerSpace.

Восени – відкриття фітнес-центру, школи танців, івент-холу, парків розваг для дітей, кіноресторану та фудкорту. А щоб перебування у комплексі було більш безпечним, тут також облаштували бомбосховище.

Також Свіщов зазначає, що важливою частиною соціальної відповідальності бізнесу під час війни є збереження робочих місць, продовження виплати заробітної плати та виконання усіх зобов’язань перед співробітниками.

– Ми зберегли штат – понад 200 осіб. Більш того, напередодні відкриття почали створювати нові робочі місця: наймати на роботу тренерів, адміністраторів, менеджерів. Загалом у комплексі буде понад 400 робочих місць, – повідомив бізнесмен.

Також багато співробітників СРЦ долучилися до волонтерської діяльності. Дехто приєднався до місцевих ТРО, дехто – поїхав захищати Україну на фронті. Власник компанії сподівається, що усі вони повернуться до мирного життя вже у цьому році.

– Вірю, що невдовзі повернемо Крим, Донецьк та Луганськ. До кінця року ми повинні викинути загарбників із нашої території і будемо активно відновлювати країну. І обов’язково проводитимемо міжнародні спортивні турніри, – резюмував бізнесмен.

