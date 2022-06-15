В Украине освободили от призыва еще одну категорию мужчин
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В Украине вступил в силу закон о внесении учеников и преподавателей профобразования в список лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады. Закон №7272 освобождает от призыва учеников и преподавателей ПТУ.
Этим документом приравняли права учеников и преподавателей ПТУ к правам студентов и преподавателей ВУЗов. То есть они получают отсрочку от призыва на военную службу.
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Однако в этой категории есть исключения:
- отсрочка от мобилизации дается только учащимся, получающим образование на дневной или дуальной форме обучения.
- что касается преподавателей ПТУ, то отсрочка предоставляется только тем, для кого преподавательская деятельность в ПТУ – основное место работы, а они получают там не менее 0,75 ставки.
Отмечается, что это решение позволит обеспечить восстановление Украины путем наполнения рынка труда профессионалами, в частности квалификационными работниками.
Напомним, что парламент принял соответствующий законопроект №7272 14 апреля.