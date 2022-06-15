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Факты / Украина / Общество

В Украине освободили от призыва еще одну категорию мужчин

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Українські військові
Фото: Depositphotos

В Украине вступил в силу закон о внесении учеников и преподавателей профобразования в список лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады. Закон №7272 освобождает от призыва учеников и преподавателей ПТУ.

Этим документом приравняли права учеников и преподавателей ПТУ к правам студентов и преподавателей ВУЗов. То есть они получают отсрочку от призыва на военную службу.

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Однако в этой категории есть исключения:

  • отсрочка от мобилизации дается только учащимся, получающим образование на дневной или дуальной форме обучения.
  • что касается преподавателей ПТУ, то отсрочка предоставляется только тем, для кого преподавательская деятельность в ПТУ – основное место работы, а они получают там не менее 0,75 ставки.

Отмечается, что это решение позволит обеспечить восстановление Украины путем наполнения рынка труда профессионалами, в частности квалификационными работниками.

Напомним, что парламент принял соответствующий законопроект №7272 14 апреля.

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Мобилизация в Украине: какие категории граждан не подлежат призыву

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