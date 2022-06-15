Июнь, 15 в 14:57

В Украине вступил в силу закон о внесении учеников и преподавателей профобразования в список лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады. Закон №7272 освобождает от призыва учеников и преподавателей ПТУ.

Этим документом приравняли права учеников и преподавателей ПТУ к правам студентов и преподавателей ВУЗов. То есть они получают отсрочку от призыва на военную службу.

Сейчас смотрят

Однако в этой категории есть исключения:

отсрочка от мобилизации дается только учащимся, получающим образование на дневной или дуальной форме обучения.

что касается преподавателей ПТУ, то отсрочка предоставляется только тем, для кого преподавательская деятельность в ПТУ – основное место работы, а они получают там не менее 0,75 ставки.

Отмечается, что это решение позволит обеспечить восстановление Украины путем наполнения рынка труда профессионалами, в частности квалификационными работниками.

Напомним, что парламент принял соответствующий законопроект №7272 14 апреля.