Червень, 15 в 14:57

В Україні набув чинності закон про внесення учнів та викладачів профосвіти до переліку осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради. Закон №7272 звільняє від призову учнів та викладачів ПТУ.

Цим документом прирівняли права учнів і викладачів ПТУ до прав студентів і викладачів ВНЗ. Тобто вони отримують відтермінування від призову на військову службу.

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Однак у цій категорії є винятки:

відтермінування від мобілізації можуть отримати тільки учні денної або дуальної форми навчання;

що стосується викладачів ПТУ, то відтермінування надається тільки тим, для яких викладацька діяльність у ПТУ – основне місце роботи, а вони отримують там не менше 0,75 ставки.

Зазначається, що таке рішення дасть змогу забезпечити відновлення України шляхом наповнення ринку праці професіоналами, зокрема кваліфікаційними працівниками.

Нагадаємо, що парламент ухвалив відповідний законопроєкт №7272 14 квітня.