Актуальные профессии для выпускников девятых классов: куда поступать
После девятого класса можно пойти получать среднее профессиональное образование. Такую возможность предоставляют колледжи, лицеи, техникумы и училища.
Среднее профессиональное образование после девятого класса подойдет ученикам, которые уже определились с будущей специальностью.
На кого лучше поступать после девятого класса и какие профессии будут актуальны — читайте в нашем материале.
Как происходит поступление после девятого класса
Верховная рада приняла закон, в котором оговариваются особенности вступительной кампании этого года.
Ии-за военное положение украинские выпускники освобождают от Государственной итоговой аттестации. Кроме того, прием на обучение в учреждениях профессионального образования будет проходить в особом порядке, который определяет Министерство образования и науки Украины.
Поступление на младшего бакалавра после девятого класса:
- творческие специальности — в приоритете творческий конкурс;
- другие специальности бюджет — заявление, собеседование и мотивационное письмо от абитуриента;
- другие специальности контракт — заявление и мотивационное письмо абитуриента.
После девятого класса вы можете поступить в колледж, техникум, лицей при Университете.
В колледже основной акцент обучения ставится не на отработку практических навыков, а на более глубокое изучение теории.
Система обучения в техникуме приближена к школьной, но имеет определенный технический уклон. Образовательная система направлена на практические навыки будущих специалистов, чтобы выпускник мог сразу приступить к работе.
Поступить после девятого класса можно пойти в лицей при университете. Основной плюс — возможность получить высшее образование уже в знакомом вузе.
Лицей имеет схожую структуру со школьным образованием, но обучение в нем более углубленное, а требования к ученикам значительно выше.
На кого поступать после девятого класса
Медицина. Довольно актуальное направление после девятого класса. Можно получить среднюю профессиональную специальность медсестры, фельдшера, зубного техника, фармацевта и тому подобное.
После окончания медицинского колледжа можно учиться и дальше, поступив в учреждение высшего образования.
Для поступления необходимо будет подготовить заявление, при необходимости, пройти собеседование. Все зависит от заведения образование в который поступаете.
Образование. Обычно это направление выбирают девушки, ведь в будущем можно стать учителем дошкольников, музыкального искусства или же учителем начальной школы. Нужно поступать в педагогический колледж.
По желанию, можно продолжить обучение, поступив в педагогическое ВУЗ.
Это почетная деятельность, хотя уровень оплаты ее остается невысоким.
Экономика. Можно поступить и получить среднее профессиональное образование по специальностям менеджер, кассир, продавец-консультант, товаровед и тому подобное.
После окончания колледжа, можно поступить в вуз и продолжить получать высшее образование.
Творческие специальности. На самом деле, их множество:
- дизайнер;
- аниматор;
- хореограф;
- музыкант;
- модельер;
- швея;
- закройщик;
- парикмахер;
- мастер ногтевого сервиса;
- стилист;
- фотограф;
- ювелир;
- художник;
- кондитер;
- повар;
- бармен;
- экскурсовод.
Для поступления на творческие специальности нужно быть готовым к вступительным творческим экзаменам. Конечно, все зависит от образовательного учреждения и профессии, которую выбрали.
Технические специальности. Довольно востребованы и полезны в современном мире. После окончания колледжа можно стать слесарем, сварщиком, штукатуром, маляром, фрезеровщиком или строителем.
Аграрные специальности. Это подойдет для тех, кто любит животных, природу и окружающую среду. Можно поступить на ветеринара, агронома, овощевода, кинолога, фермера и тому подобное.