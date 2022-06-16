Июнь, 16 в 18:58

После девятого класса можно пойти получать среднее профессиональное образование. Такую возможность предоставляют колледжи, лицеи, техникумы и училища.

Среднее профессиональное образование после девятого класса подойдет ученикам, которые уже определились с будущей специальностью.

На кого лучше поступать после девятого класса и какие профессии будут актуальны — читайте в нашем материале.

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Как происходит поступление после девятого класса

Верховная рада приняла закон, в котором оговариваются особенности вступительной кампании этого года.

Ии-за военное положение украинские выпускники освобождают от Государственной итоговой аттестации. Кроме того, прием на обучение в учреждениях профессионального образования будет проходить в особом порядке, который определяет Министерство образования и науки Украины.

Поступление на младшего бакалавра после девятого класса:

творческие специальности — в приоритете творческий конкурс ;

; другие специальности бюджет — заявление, собеседование и мотивационное письмо от абитуриента ;

и ; другие специальности контракт — заявление и мотивационное письмо абитуриента.

После девятого класса вы можете поступить в колледж, техникум, лицей при Университете.

В колледже основной акцент обучения ставится не на отработку практических навыков, а на более глубокое изучение теории.

Система обучения в техникуме приближена к школьной, но имеет определенный технический уклон. Образовательная система направлена на практические навыки будущих специалистов, чтобы выпускник мог сразу приступить к работе.

Поступить после девятого класса можно пойти в лицей при университете. Основной плюс — возможность получить высшее образование уже в знакомом вузе.

Лицей имеет схожую структуру со школьным образованием, но обучение в нем более углубленное, а требования к ученикам значительно выше.

На кого поступать после девятого класса

Медицина. Довольно актуальное направление после девятого класса. Можно получить среднюю профессиональную специальность медсестры, фельдшера, зубного техника, фармацевта и тому подобное.

После окончания медицинского колледжа можно учиться и дальше, поступив в учреждение высшего образования.

Для поступления необходимо будет подготовить заявление, при необходимости, пройти собеседование. Все зависит от заведения образование в который поступаете.

Образование. Обычно это направление выбирают девушки, ведь в будущем можно стать учителем дошкольников, музыкального искусства или же учителем начальной школы. Нужно поступать в педагогический колледж.

По желанию, можно продолжить обучение, поступив в педагогическое ВУЗ.

Это почетная деятельность, хотя уровень оплаты ее остается невысоким.

Экономика. Можно поступить и получить среднее профессиональное образование по специальностям менеджер, кассир, продавец-консультант, товаровед и тому подобное.

После окончания колледжа, можно поступить в вуз и продолжить получать высшее образование.

Творческие специальности. На самом деле, их множество:

дизайнер;

аниматор;

хореограф;

музыкант;

модельер;

швея;

закройщик;

парикмахер;

мастер ногтевого сервиса;

стилист;

фотограф;

ювелир;

художник;

кондитер;

повар;

бармен;

экскурсовод.

Для поступления на творческие специальности нужно быть готовым к вступительным творческим экзаменам. Конечно, все зависит от образовательного учреждения и профессии, которую выбрали.

Технические специальности. Довольно востребованы и полезны в современном мире. После окончания колледжа можно стать слесарем, сварщиком, штукатуром, маляром, фрезеровщиком или строителем.

Аграрные специальности. Это подойдет для тех, кто любит животных, природу и окружающую среду. Можно поступить на ветеринара, агронома, овощевода, кинолога, фермера и тому подобное.