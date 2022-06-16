Российские войска обстреляли Харьковщину: ранены шесть человек, повреждены дома

Июнь, 16 в 9:22

Российские войска продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты на территории области. Ночью армия РФ нанесла удар из ракетной системы залпового огня по инфраструктуре Индустриального района Харькова.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в области оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов. Всего в течение суток в результате российского террора в Лозовском районе один человек получил ранения, в Изюмском — ранены пять мирных жителей.

В селе Лебяже под Харьковом в результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В результате попадания российских боеприпасов начался пожар в Золочеве, повреждены хозяйственные сооружения и автомобили.

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На линии столкновения продолжаются боевые действия, отметил глава ОВА. На Харьковском направлении российская армия сосредоточена на обороне рубежей. В районе Изюма оккупанты пытаются вести наступление в направлении Славянска.

Синегубов подчеркнул, что украинские защитники удерживают позиции, наносят российской армии ощутимые потери в живой силе и военной технике.