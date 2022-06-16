Через війну щодня гинуть та дістають поранення до 1 тис. українських захисників – Арахамія

Червень, 16 в 10:01

В останні два тижні щоденні втрати України на Донбасі серед наших бійців значно зросли. Щодня гинуть або дістають поранення до 1 тис. українських захисників.

У середньому від 200 до 500 вбитих, ще більше дістають поранень, заявив глава фракції Слуга народу у Верховній Раді України Давид Арахамія. Україні не вистачає зброї та боєприпасів, щоб зрівняти сили з російською армією на полі бою.

– У нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього необхідна зброя, – наголосив Арахамія.

За його словами, Україна призвала до армії щонайменше 1 млн людей та може набрати ще 2 млн бійців, тому наші захисники мають сили та можливість відбивати повномасштабний наступ армії Росії.

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Арахамія очолює українську делегацію у Вашингтоні, щоб прискорити постачання озброєння до України та визнати Росію державою – спонсором тероризму. Він стверджує, що українська сторона хоче обговорити цю тему в переговорах зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі.

Уряд Німеччини все ще дуже неохоче погоджує експортні ліцензії на озброєння України, найімовірніше, через “внутрішній страх” перед Росією, вважає Арахамія. Він сказав, що після воєнних злочинів РФ у таких містах, як Буча та Маріуполь, ідея взагалі вести переговори з Росією викликала негативну реакцію. Проте Арахамія переконаний, що війну потрібно завершити.