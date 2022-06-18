Июнь, 17 в 22:38

После начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины потеряли до половины своей военной техники, заявил командующий материально-техническим обеспечением Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Карпенко в интервью иностранным изданиям.

— Сегодня у нас примерно 30-40%, а иногда и до 50% потерь техники в результате активных боев. Мы потеряли около 50%. Потеряно около 1,3 тыс. БМП, 400 танков и 700 артиллерийских систем, – рассказал Карпенко.

Карпенко отметил, что вооружение, которое Украина получает сейчас, покрывает только 10-15% потребностей.

— Протяженность линии фронта составляет 2,5 тыс. км. Линия фронта, где идут активные боевые действия, протяженностью более 1 тыс. км. Это как от Киева до Берлина, — подчеркнул генерал.

По его словам, одна бригада Вооруженных сил Украины может прикрыть около 40 км линии фронта. Для закрытия всей линии фронта и активных боев необходимо по меньшей мере 40 бригад ВСУ.

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Он подчеркнул, что Украине нужно дополнительное тяжелое оружие — в первую очередь речь идет об артиллерийских системах.

— На сегодняшний день наша потребность в тяжелых артиллерийских системах измеряется сотнями. Поэтому для этих артиллерийских систем также нужно огромное количество боеприпасов, — подчеркнул Карпенко.

Источник: National Defense