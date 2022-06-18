Червень, 17 в 22:38

Після початку повномасштабної війни Збройні сили України втратили до половини своєї військової техніки, заявив командувач матеріально-технічним забезпеченням Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Карпенко в інтерв’ю іноземним виданням.

– Сьогодні ми маємо приблизно 30-40%, а іноді й до 50% втрат техніки внаслідок активних боїв. Ми втратили приблизно 50%. Втрачено близько 1,3 тис. БМП, 400 танків і 700 артилерійських систем, – розповів Карпенко.

Карпенко зазначив, що озброєння, яке Україна отримує зараз, покриває лише 10-15% потреб.

– Довжина лінії фронту становить 2,5 тис. км. Лінія фронту, де йдуть активні бойові дії, завдовжки понад 1 тис. км. Це як від Києва до Берліна, — пояснив генерал.

За його словами, одна бригада Збройних сил України може прикрити близько 40 км лінії фронту. Для закриття всієї лінії фронту та активних боїв необхідно щонайменше 40 бригад ЗСУ.

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Він наголосив, що Україні потрібна додаткова важка зброя — першочергово йдеться про артилерійські системи.

– На сьогодні наша потреба у важких артилерійських системах вимірюється сотнями. Тому для цих артилерійських систем також потрібна величезна кількість боєприпасів, – резюмував Карпенко.

Джерело: National Defense