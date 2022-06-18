Червень, 17 в 21:34

На цьому тижні відбулися історичні та важливі рішення для України. Серед них – підтримка Єврокомісією статусу кандидата на вступ в ЄС, візит до Києва прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та звільнення Тайри, українського медика та волонтера Юлії Паєвської.

– Завершується ще один тиждень протистояння. Маємо сильні рішення для України. Єврокомісія підтримала кандидатство. Переговори в Києві з європейськими лідерами. Ще сьогодні – візит Бориса Джонсона. І, звичайно, особливо радий повідомити, що звільнено Тайру – українського медика й волонтерку Юлію Паєвську, вона вже вдома. Будемо працювати й надалі, щоб забрати всіх наших людей та отримати ще більше позитивних рішень для України, – наголосив Зеленський.

Україна в Євросоюзі

Глава держави наголосив, що Україна тепер за один крок до початку повноцінної інтеграції з Європейським Союзом.

Зараз дивляться

– Залишилося дочекатися рішення Європейської ради наступного тижня. І я вважаю, що Україна зробила все можливе, щоб і цей крок був позитивним – рішення вже Європейської ради, тобто лідерів країн ЄС. Україна заслуговує на цей позитив. Це найбільший внесок у майбутнє Європи за багато років, – вважає президент.

Переговори з Нідерландами, Францією,

Німеччиною, Італією та Румунією

Зеленський зазначив, що незабаром відбудуться переговори з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте. А після візиту до Києва лідерів Франції, Німеччини, Румунії та Італії стало зрозуміло, наскільки масштабні перспективи відкриваються для України.

– Сьогодні це розуміння стало ще чіткішим. Європейська сила, європейська самостійність та європейський розвиток можна уявити справді потужними тільки з Україною.

Візовий режим для громадян Росії

З 1 липня працюватиме візовий режим для громадян Російської Федерації, наголосив президент України.

– Цікаво, до речі, як сам хід історії обирає час для вагомих рішень: уряд України сьогодні ж скасував дію угоди про безвізовий режим з Російською Федерацією. Тепер з 1 липня працюватиме візовий режим. Важко переоцінити символізм того, що це відбулося саме сьогодні. Але ніхто не визначав момент спеціально. Це і є хід історії. Росія сама зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв’язки з Україною. А ми робимо все, щоб якнайсильнішими були наші звʼязки з Європою, – переконаний глава держави.