Порівняно з передачею важкої зброї: Арестович про навчання британцями наших мобілізованих
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів чому дуже важливо, щоб українських мобілізованих навчали британські військові.
Про це він сказав у ефірі Фейгін LIVE.
Арестович наголосив, що йдеться про здобуття базової військової спеціальності.
– Джонсон запропонував кожні 120 днів навчати 10 тис. українських солдатів. Це дві бригади. Тобто проходитимуть повний курс піхотної підготовки, — зазначив радник голови ОПУ.
За його словами, в Україні мобілізованих часто не встигають готувати через динаміку на фронті, втрат та інших факторів. І найчастіше така підготовка триватиме до двох тижнів.
– Мобілізовані воюють набагато гірше не тому, що вони менш мужні люди, а тому, що просто не вміють. Їх зараз навчатимуть за британським зразком. Британська піхота одна з найпідготовленіших у світі, — сказав Арестович.
Радник голови ОПУ каже, що допомога британців є дуже ґрунтовною, тому що їх темпи підготовки значно перевищують темпи наших навчань. Крім того, в нинішній ситуації збирання людей в одному місці – це завжди загроза прильоту російських ракет.
– Не говоритиму, де і як навчатимуть. Але там ця загроза прильоту значно менша. І така кількість учнів говорить про те, що наша бойова стійкість зростатиме, — зазначає Олексій Арестович.
За його словами, це буде добре навчена піхота із сильною мотивацією та із західною технікою.
– Добре навчену піхоту можна порівняти із передачею великої партії озброєння. І паралельно нам передають 20 гаубиць, – резюмував Олексій Арестович.
Нагадаємо, що прем’єр Британії Борис Джонсон запропонував президенту Володимиру Зеленському проводити масштабну підготовку українських військових у його країні.
Фото: Генштаб ЗСУ