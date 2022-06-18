В школах Николаева запретили учить русский язык с 1 сентября
Исполнительный комитет Николаевского горсовета утвердил запрет на использование русского языка в школах города. Об этом сообщила член исполкома Екатерина Стоколяс на своей странице в Facebook.
— Вчера (17 июня, – Ред.) исполкомом проголосовали за запрет использования русского языка в учреждениях общего среднего образования Николаева, принадлежащих к коммунальной форме собственности, — написала Стоколяс.
По ее словам, с 1 сентября в школах города не будет никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды.
Городской голова Николаева Александр Сенкевич в эфире телемарафона Единые новости подтвердил, что в 1-4 классы не будут набираться с обучением на русском языке.
Также он приоткрыл завесу того, как планируется проходить обучение в школах Николаева с 1 сентября.
По его словам, если ситуация до 1 сентября будет “в таком состоянии, как сейчас”, то обучение будет проходить исключительно в онлайн-режиме.
Также он подчеркнул, что школы Николаева готовы учить в онлайне, которые находятся на временно оккупированных территориях Херсонской области. Он уточнил, что в Николаеве готовы учить детей из Херсона дистанционно на правах конфиденциальности.
Источник: Екатерина Стоколяс