В школах Николаева запретили учить русский язык с 1 сентября

Июнь, 18 в 18:05

Исполнительный комитет Николаевского горсовета утвердил запрет на использование русского языка в школах города. Об этом сообщила член исполкома Екатерина Стоколяс на своей странице в Facebook.

— Вчера (17 июня, – Ред.) исполкомом проголосовали за запрет использования русского языка в учреждениях общего среднего образования Николаева, принадлежащих к коммунальной форме собственности, — написала Стоколяс.

По ее словам, с 1 сентября в школах города не будет никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич в эфире телемарафона Единые новости подтвердил, что в 1-4 классы не будут набираться с обучением на русском языке.

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Также он приоткрыл завесу того, как планируется проходить обучение в школах Николаева с 1 сентября.

По его словам, если ситуация до 1 сентября будет “в таком состоянии, как сейчас”, то обучение будет проходить исключительно в онлайн-режиме.

Также он подчеркнул, что школы Николаева готовы учить в онлайне, которые находятся на временно оккупированных территориях Херсонской области. Он уточнил, что в Николаеве готовы учить детей из Херсона дистанционно на правах конфиденциальности.

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Источник: Екатерина Стоколяс