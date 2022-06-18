У школах Миколаєва заборонили вивчати російську мову з 1 вересня

Червень, 18 в 18:05

Виконавчий комітет Миколаївської міськради затвердив заборону використання російської мови у школах міста. Про це повідомила член виконкому Катерина Стоколяс на своїй сторінці у Facebook.

— Вчора (17 червня, – Ред.) виконкомом проголосували за заборону використання російської мови в закладах загальної середньої освіти Миколаєва, що належать до комунальної форми власності, – написала Стоколяс.

За її словами, з 1 вересня у школах міста не буде ніяких факультативів, курсів, молодших класів з російською мовою навчання і оформлення освітнього середовища.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі телемарафону Єдині новини підтвердив, що у 1-4 класи не будуть набиратися з навчанням російською мовою.

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Також він привідкрив завісу того, як планується відбуватися навчання у школах Миколаєва з 1 вересня.

За його словами, якщо ситуація до 1 вересня буде “в такому стані, як зараз”, то навчання відбуватиметься виключно в онлайн-режимі.

Також він наголосив, що школи Миколаєва готові навчати в онлайні дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Він уточнив, що у Миколаєві готові навчати дітей із Херсонщини дистанційно на правах конфіденційності.

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Джерело: Катерина Стоколяс