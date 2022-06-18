Украина – единственное, что у нас есть: на Николаевщине Зеленский наградил наших защитников

Июнь, 18 в 17:16

Президент Украины посетил передовые позиции ВСУ в Николаевской области и вручил нашим защитникам государственные награды. В частности, Владимир Зеленский вручил орден Золотая Звезда и присвоил звание Героя Украины полковнику Вадиму Сухаревскому.

По данным Офиса президента, командир 59-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования Юг Сухопутных войск ВСУ полковник Вадим Сухаревский после полномасштабного вторжения российской армии с 24 февраля отбивает вооруженную агрессию РФ.

Под его командованием подразделения бригады успешно выполняют боевые задания на территории Николаевской и Херсонской областей, нанося значительные потери российским войскам.

Сейчас смотрят

– Хочу поблагодарить вас за большую службу! За то, что защищаете наше государство, каждого из нас, наши семьи, защищая наш суверенитет. Хочу пожелать вам всего наилучшего. Берегите Украину – единственное, что у нас есть. И берегите себя – только вы можете это сделать, – подчеркнул глава государства.

Зеленский узнал информацию об оперативной ситуации на поле боя и пообщался с украинскими защитниками.