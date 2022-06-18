Україна – єдине, що в нас є: на Миколаївщині Зеленський нагородив наших захисників

Червень, 18 в 17:16

Президент України відвідав передові позиції ЗСУ у Миколаївській області та вручив нашим захисникам державні нагороди. Зокрема, Володимир Зеленський вручив орден Золота Зірка та надав звання Героя України полковнику Вадиму Сухаревському.

За даними Офісу президента, командир 59 окремої мотопіхотної бригади оперативного командування Південь Сухопутних військ ЗСУ полковник Вадим Сухаревський після повномасштабного вторгнення російської армії з 24 лютого відбиває збройну агресію РФ.

Під його командуванням підрозділи бригади успішно виконують бойові завдання на території Миколаївської та Херсонської областей, завдаючи значних втрат російським військам.

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– Хочу подякувати вам за велику службу! За те, що захищаєте нашу державу, кожного з нас, наші родини, захищаючи наш суверенітет. Хочу побажати вам усього найкращого. Бережіть Україну – єдине, що в нас є. І бережіть себе – тільки ви можете це зробити, – наголосив глава держави.

Зеленський дізнався інформацію про оперативну ситуацію на полі бою та поспілкувався з українськими захисниками.