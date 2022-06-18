Июнь, 18 в 15:01

Около 230 тыс. абитуриентов окончательно подтвердили свое участие в национальном мультипредметном тесте. Из них более 200 тыс. будут сдавать тест в Украине и почти 30 тыс. — за границей.

Об этом сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

— На сегодня участники могли выбирать одну из 23 стран за рубежом. Это, конечно, страны Европы, куда больше всего переместились жители Украины. Если говорить о дополнительной сессии, то кроме тех стран, которые на сегодня были представлены в перечне, будут такие страны, как Люксембург и Финляндия. Возможно, география еще расширится, и об этом мы обязательно сообщим, — отметила Татьяна Вакуленко.

Для проведения теста за границей Украинский центр в очень короткие сроки организовал усилия всех специалистов. Для этого получили поддержку Минобразования, МИД, министерств образования западных стран, а также посольских учреждений, частных и гуманитарных миссий.

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— Конечно, это огромный вызов, потому что учреждения, ранее не проводившие подобных оценок, вынуждены четко следовать нашим требованиям и правилам, они будут использовать определенные помещения в течение длительного промежутка времени. Там нужно найти украиноязычных специалистов, которые будут следовать инструкциям. Также проблемно то, что тестирование на компьютере — это онлайн-оценивание, помещения должны быть оборудованы компьютерной техникой. Это должен быть скоростной интернет, это должен быть ряд профессионалов, которые будут поддерживать помещение в рабочем состоянии, общаться с учениками, решать различные проблемные ситуации, — отметила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования.

Эти специально обустроенные помещения за границей будут работать фактически до последней сессии – 10 октября. Ни в Украине, ни за границей нельзя будет сдавать тестирование на дому, поскольку есть риск недобросовестности участника, и проконтролировать это невозможно.

– Здесь есть несколько причин. Самая первая – это невозможность идентифицировать участника качественно. А также невозможность отслеживать, что именно делает участник во время тестирования, получит ли консультативную помощь, справочные материалы, чем он пользуется и кто сдает это тестирование. Конечно, в мире есть системы, которые позволяют следить за глазами участников, что они делают на экране и так далее. Но все это очень дорогостоящие системы, которые сложно реализовать в такой короткий промежуток времени, — отметила Татьяна Вакуленко.

На данный момент вступительная кампания проходит фактически без значительных задержек во времени.