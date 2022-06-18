Червень, 18 в 15:01

Майже 230 тис. абітурієнтів остаточно підтвердили свою участь у національному мультипредметному тесті. З них понад 200 тис. складатимуть тест в Україні та майже 30 тис. – за кордоном.

Про це повідомила заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

– На сьогодні учасники могли обирати одну з 23 країн за кордоном. Це, звичайно, країни Європи, куди найбільше перемістилися жителі України. Якщо говорити про додаткову сесію, то окрім тих країн, які на сьогодні були представлені в переліку, матимемо такі країни, як Люксембург і Фінляндію. Можливо, географія ще розшириться, і про це ми обов’язково повідомимо, – зазначила Тетяна Вакуленко.

Для проведення тесту за кордоном Український центр у дуже стислі терміни організував зусилля всіх фахівців. Для цього заручилися підтримкою Міносвіти, МЗС, міністерств освіти західних країн, а також посольських установ, приватних та гуманітарних місій.

Зараз дивляться

– Звичайно, це величезний виклик, тому що установи, які раніше не проводили подібних оцінювань, вимушені чітко слідувати нашим вимогам і правилам, вони повинні будуть використовувати певні приміщення упродовж тривалого проміжку часу. Там потрібно знайти україномовних фахівців, які будуть дотримуватися інструкцій. Так само проблемним є те, що тестування на комп’ютері – це онлайн-оцінювання, приміщення мають бути обладнані комп’ютерною технікою. Це має бути швидкісний інтернет, це має бути когорта професіоналів, які підтримуватимуть приміщення в робочому стані, комунікуватимуть з учнями, будуть здатні вирішувати різні проблемні ситуації, – наголосила заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти.

Ці спеціально облаштовані приміщення за кордоном працюватимуть фактично до останньої сесії – 10 жовтня. Ані в Україні, ані за кордоном не можна буде складати тестування вдома, оскільки є ризик несумлінності учасника і проконтролювати це неможливо.

– Тут є декілька причин. Найперша – це неможливість ідентифікувати учасника якісно. А також неможливість відстежувати, що саме робить учасник під час тестування і чи отримає консультативну допомогу, довідкові матеріали, чим він користується і хто складає це тестування. Звичайно, у світі є системи, які які дозволяють стежити за очима учасників, що вони роблять на екрані й так далі. Але все це дуже дороговартісні системи, які складно зреалізувати в такий короткий проміжок часу, – зазначила Тетяна Вакуленко.

Нині ж вступна кампанія проходить фактично без значних затримок у часі.