Июнь, 20 в 23:38

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам по итогам 117-го дня полномасштабной войны в Украине. По его мнению, российская армия – это зло, которое можно успокоить только на поле боя.

Членство Украины в ЕС

Украина заслуживает кандидатства в Европейском Союзе, как любая другая свободная страна. Украинцы ежедневно доказывают, что стали частью объединенного европейского пространства, считает Зеленский.

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— Шаг за шагом идем сверхважной неделей и ежедневно делаем все, чтобы ни у кого не было сомнений, что Украина заслуживает кандидатства. Ежедневно доказываем, что мы уже являемся частью объединенного европейского, я бы даже сказал, ценностного пространства, — подчеркнул глава государства.

Ратификация Стамбульской конвенции

Украина обязалась защищать от насилия и различных форм дискриминации против женщин, предотвращать домашнее насилие.

— Хочу отметить голосование за Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия. Настоящую Конвенцию чаще называют Стамбульской – по месту подписания. Ее в Украине долго “сбивали” десятки лет. Но главное ее содержание – это обязательство защищать от насилия и разных форм дискриминации, — отметил Зеленский.

Линия сотрудничества с государствами ЕС

— А на саммите решено, что Украина приобретает такой статус, который позволит стать полноправным участником Триморья. Для нас это существенные экономические возможности, модернизация транспорта, связи, сетей. Это еще одна линия тесного сотрудничества между Украиной и ЕС.

Границы с Польшей

В рамках проекта Открытые границы на 50% увеличена пропускная способность пункта Краковец – Корчова. С 19 июня на этом пункте временно не пропускают пассажирские автобусы (как рейсовые, так и туристические) на выезд из Украины в Польшу. В то же время автобусы могут въезжать на территорию Украины без изменений.

– Это позволит значительно нарастить экспортно-импортный поток через границу. Модернизация ожидает и другие пункты на границах со странами Евросоюза. И это ощутимо, и не только для нас позволяет совершать глобальные вещи. Бороться с продовольственным кризисом, который Россия спровоцировала блокадой портов, — подчеркнул Зеленский.

Война в Украине

– Как я и предполагал, Россия очень нервно воспринимает нашу активность. Снова обстрелы Харькова, Одессы, снова попытки жестоких наступательных действий на Донбассе. Это зло, которое можно успокоить только на поле боя. Защищаем Лисичанск, Северодонецк. Весь этот регион – самый сложный, там тяжелые бои.

Президент Украины подписал очередной указ о награждении наших. 220 участников боевых действий удостоены государственных наград, из них 27 человек посмертно.