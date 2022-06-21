Червень, 20 в 23:38

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян за підсумками 117-го дня повномасштабної війни в Україні. На його думку, російська армія – це зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою.

Членство України в ЄС

Україна заслуговує на кандидатство в Європейському Союзі, як будь-яка інша вільна країна. Українці щоденно доводять, що вже стали частиною об’єднаного європейського простору, вважає Зеленський.

Зараз дивляться

– Крок за кроком ідемо надважливим тижнем і щоденно робимо все, щоб ні в кого не було сумнівів, що Україна заслуговує на кандидатство. Щоденно доводимо, що ми вже є частиною об’єднаного європейського, я б навіть сказав, ціннісного простору, – наголосив глава держави.

Ратифікація Стамбульської конвенції

Україна зобов’язалась захищати від насильства та різних форм дискримінації проти жінок, запобігати домашньому насильству.

– Хочу відзначити голосування за Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству проти жінок і домашньому насильству. Цю Конвенцію частіше називають Стамбульською – за місцем підписання. Її в Україні довго “збивали”, десятки років. Але головний її зміст – це зобов’язання захищати від насильства й різних форм дискримінації, – зазначив Зеленський.

Лінія співпраці з державами ЄС

– А на саміті вирішено, що Україна набуває такого статусу, який дозволить стати повноправним учасником Триморʼя. Для нас це значні економічні можливості, модернізація транспорту, звʼязку, мереж. Це ще одна лінія тісної співпраці між Україною і державами ЄС.

Кордони з Польщею

У рамках проєкту Відкритий кордон на 50% збільшено пропускну спроможність пункту Краківець – Корчова. З 19 червня на цьому пункті тимчасово не пропускають пасажирські автобуси (як рейсові, так і туристичні) на виїзд з України до Польщі. Водночас автобуси зможуть в’їжджати на територію України без змін.

– Це дозволить значно наростити експортно-імпортний потік через кордон. Модернізація очікує й інші пункти на кордонах з країнами Євросоюзу. І це відчутно, і не лише для нас дозволяє робити глобальні речі. Боротись з продовольчою кризою, яку Росія спровокувала блокадою портів, – наголосив Зеленський.

Війна в Україні

– Як я і передбачав, Росія дуже нервово сприймає нашу активність. Знову обстріли Харкова, Одеси, знову спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це – зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою. Захищаємо Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Увесь цей регіон – найскладніший, там найважчі бої.

Президент України підписав черговий указ про нагородження наших. 220 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, з них 27 осіб посмертно.