Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

На юге ВСУ уничтожили почти 30 оккупантов и 152-мм вражескую гаубицу

Марта Бондаренко, редактор ленты
На юге ВСУ уничтожили почти 30 оккупантов и 152-мм вражескую гаубицу

Прошедшие сутки воины Вооруженных сил Украины на Южном направлении ликвидировали 28 российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Юг.

Линия столкновения находится под контролем сил обороны Украины. Враг держит занятые рубежи, но продолжает воздушную разведку, манит из артиллерии и наносит ракетные удары по освобожденным территориям.

Сейчас смотрят

В районе Апостолового российский истребитель выпустил по нашему бомбардировщику крылатую ракету класса воздух-воздух. Однако наш пилот удачно уклонился от атаки.

В Херсонской области вражеский вертолет Ка-52 пытался ударить по позициям украинских военных, но получил достойный огневой отпор.

Читайте
ВСУ приближаются к Херсону и создают плацдарм для контрнаступления – все, что известно

В Николаевской области зенитно-ракетное подразделение уничтожило беспилотный разведчик врага.

Общие же потери врага за сутки составили: 28 оккупантов, 152-мм пушка-гаубица, танк и два военных автомобиля.

Источник: ОК Юг

Фото: ОК Юг

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка