Июнь, 20 в 6:30

Прошедшие сутки воины Вооруженных сил Украины на Южном направлении ликвидировали 28 российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Юг.

Линия столкновения находится под контролем сил обороны Украины. Враг держит занятые рубежи, но продолжает воздушную разведку, манит из артиллерии и наносит ракетные удары по освобожденным территориям.

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В районе Апостолового российский истребитель выпустил по нашему бомбардировщику крылатую ракету класса воздух-воздух. Однако наш пилот удачно уклонился от атаки.

В Херсонской области вражеский вертолет Ка-52 пытался ударить по позициям украинских военных, но получил достойный огневой отпор.

В Николаевской области зенитно-ракетное подразделение уничтожило беспилотный разведчик врага.

Общие же потери врага за сутки составили: 28 оккупантов, 152-мм пушка-гаубица, танк и два военных автомобиля.

Источник: ОК Юг

Фото: ОК Юг