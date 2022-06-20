Червень, 20 в 6:30

Минулої доби воїни Збройних сил України на Південному напрямку ліквідували 28 російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Південь.

Лінія зіткнення перебуває під контролем Сил оборони України. Ворог тримає зайняті рубежі, але продовжує повітряну розвідку, гатить з артилерії та завдавати ракетних ударів по звільнених територіях.

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В районі Апостолового російський винищувач випустив по нашому бомбардувальнику крилату ракету класу повітря-повітря. Проте наш пілот вдало ухилився від атаки.

На Херсонщині ворожий вертоліт Ка-52 намагався вдарити по позиціях українських військових, але отримав гідну вогневу відсічі.

На Миколаївщині зенітно-ракетний підрозділ знищив безпілотний розвідник ворога.

Загальні ж втрати ворога за добу склали: 28 окупантів, 152-мм гармата-гаубиця, танк та дві військові автівки.

Джерело: ОК Південь

Фото: ОК Південь