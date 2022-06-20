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Факты / Украина / Общество

Впечатляли чиновников, а не готовились к войне — британская разведка о проблемах ВВС РФ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
російські винищувачі
Фото: Depositphotos

Огромный список современных и боеспособных боевых самолетов не помог России во время войны против Украины. Об этом говорится в своде британской разведки, опубликованном Минобороны Великобритании.

Разведка отмечает, что российские ВВС показали низкие результаты, что явилось одной из причин крайне ограниченного успеха российской кампании в целом.

— Не могут получить полное преимущество в воздухе, предпринимают опасные действия, редко проникая глубоко за украинские рубежи, — говорится в сообщении.

В разведке предполагают, что причины затруднений российской авиации перекликаются с причинами проблем российских сухопутных войск.

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— На протяжении многих лет большая часть боевой подготовки в РФ, вероятнее всего, была составлена ​​по жесткому сценарию и предназначена для того, чтобы создать впечатление для высокопоставленных чиновников, а не для развития активных инициатив среди летных экипажей, — говорится в отчете.

Разведчики акцентируют внимание на том, что в России есть впечатляющий список современных и боеспособных боевых самолетов. Но Военно-воздушные силы “практически не смогли развить институционную культуру и набор навыков, необходимых для их личного состава, чтобы соответствовать стремлению России проводить воздушную кампанию в современном западном стиле”.

— Это привело к тому, что на сухопутные войска переложили больше усилий и они быстрее истощаются, а также к более широкому применению крылатых ракет, запасы которых, наверное, уже исчерпываются, – заключает британская военная разведка.

В одном из недавних отчетов британской разведки сообщалось, что российская армия все больше вооружения и техники перекидывает в Украину. Это преимущество ей нужно для полного захвата Северодонецка Луганской области.

По данным ведомства, в последние недели началась подготовка к развертыванию третьего батальона из некоторых боевых подразделений.

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Источник: Минобороны Великобритании

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