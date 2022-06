Впечатляли чиновников, а не готовились к войне — британская разведка о проблемах ВВС РФ

Огромный список современных и боеспособных боевых самолетов не помог России во время войны против Украины. Об этом говорится в своде британской разведки, опубликованном Минобороны Великобритании.

Разведка отмечает, что российские ВВС показали низкие результаты, что явилось одной из причин крайне ограниченного успеха российской кампании в целом.

В разведке предполагают, что причины затруднений российской авиации перекликаются с причинами проблем российских сухопутных войск.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 20 June 2022

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 20, 2022