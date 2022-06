Вражали чиновників, а не готувалися до війни – британська розвідка про проблеми ВПС РФ

Величезний перелік сучасних та боєздатних бойових літаків не допоміг Росії під час війни проти України. Про це йдеться у зведенні британської розвідки, опублікованому Міноборони Великої Британії.

Розвідка зазначає, що російські ВПС показали низькі результати, що стало однією з причин вкрай обмеженого успіху російської кампанії загалом.

У розвідці припускають, що причини труднощів російської авіації перегукуються з причинами проблем російських сухопутних військ.

