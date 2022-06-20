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Факти / Україна / Суспільство

Вражали чиновників, а не готувалися до війни – британська розвідка про проблеми ВПС РФ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
російські винищувачі
Фото: Depositphotos

Величезний перелік сучасних та боєздатних бойових літаків не допоміг Росії під час війни проти України. Про це йдеться у зведенні британської розвідки, опублікованому Міноборони Великої Британії.

Розвідка зазначає, що російські ВПС показали низькі результати, що стало однією з причин вкрай обмеженого успіху російської кампанії загалом.

— Не можуть отримати повну перевагу в повітрі, вдаються до небезпечних дій, рідко проникаючи глибоко за українські рубежі, – йдеться в повідомленні.

У розвідці припускають, що причини труднощів російської авіації перегукуються з причинами проблем російських сухопутних військ.

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— Впродовж багатьох років більша частина бойової підготовки в РФ, найімовірніше, була складена за жорстким сценарієм і призначена для того, щоб створити враження для високопоставлених чиновників, а не для розвитку активних ініціатив серед льотних екіпажів, – йдеться у звіті.

Розвідники акцентують, що у Росії є вражаючий список сучасних та боєздатних бойових літаків. Але Військово-повітряні сили “майже напевно не змогли розвинути інституційну культуру та набір навичок, необхідних для їхнього особового складу, щоб відповідати прагненню Росії проводити повітряну кампанію в сучасному західному стилі”.

— Це призвело до того, що на сухопутні війська переклали більше зусиль і вони швидше виснажуються, а також –- до ширшого застосування крилатих ракет, запаси яких, напевно, вже вичерпуються, – підсумовує британська військова розвідка.

В одному з нещодавніх звітів британської розвідки повідомлялося, що російська армія дедалі більше озброєння та техніки перекидає в Україну. Ця перевага їй потрібна для повного захоплення Сєвєродонецька Луганської області.

За даними відомства, останніми тижнями почалася підготовка до розгортання третього батальйону з деяких бойових підрозділів.

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Джерело: Міноборони Великої Британії

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