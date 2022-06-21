Июнь, 20 в 23:23

Минюст опубликовал список научно-исследовательских учреждений судебных экспертиз, которые проводят экспертизы по определению размеров убытков, к которым привела вооруженная агрессия России против Украины.

Как сообщается, по информации Министерства развития общин и территорий Украины, в стране из-за действий РФ разрушены более 14 000 и повреждены более 72 000 жилых зданий.

– Ущерб, причиненный владельцам движимого имущества – колоссальный, и ситуация ухудшается изо дня в день. Каждое пострадавшее лицо справедливо рассчитывает на компенсацию материального ущерба, к тому же без определения размера ущерба привлечь виновных к ответственности невозможно, – говорится в сообщении.

Минюст призывает обращаться для проведения экспертизы по фиксации и определению размера соответствующих убытков в его научно-исследовательские учреждения, так как это позволит, не теряя время, начать восстановление поврежденного имущества и будет основанием для получения соответствующих компенсаций в будущем.

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Как уточняется, могут быть проведены такие виды экспертиз, как:

исследование объектов недвижимости, строительных материалов, конструкций и соответствующих документов;

исследование обстоятельств возникновения и распространения пожаров и требований пожарной безопасности;

оценка земельных участков (оценка ущерба от повреждений почвенного покрова (рекультивация);

определение стоимости машин, оборудования, сырья и потребительских товаров;

определение стоимости колесных транспортных средств и размера ущерба, причиненного владельцу транспортного средства и т.д.

Также можно обратиться за оценкой имущества и техники военного назначения и вооружения; психологическими исследованиями; военные исследованиями; баллистическим исследованием оружия и боевых припасов к нему; исследованием артиллерийского и ракетного оружия; исследованием взрывных устройств, следов и обстоятельств взрыва; исследованием фотоизображений и технических средств для их изготовления; техническим исследованием материалов и средств видео.

Полный список учреждений, которые проводят экспертизы: