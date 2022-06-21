Как получить деньги за разрушенное жилье: список учреждений, проводящих обязательную экспертизу
Минюст опубликовал список научно-исследовательских учреждений судебных экспертиз, которые проводят экспертизы по определению размеров убытков, к которым привела вооруженная агрессия России против Украины.
Как сообщается, по информации Министерства развития общин и территорий Украины, в стране из-за действий РФ разрушены более 14 000 и повреждены более 72 000 жилых зданий.
– Ущерб, причиненный владельцам движимого имущества – колоссальный, и ситуация ухудшается изо дня в день. Каждое пострадавшее лицо справедливо рассчитывает на компенсацию материального ущерба, к тому же без определения размера ущерба привлечь виновных к ответственности невозможно, – говорится в сообщении.
Минюст призывает обращаться для проведения экспертизы по фиксации и определению размера соответствующих убытков в его научно-исследовательские учреждения, так как это позволит, не теряя время, начать восстановление поврежденного имущества и будет основанием для получения соответствующих компенсаций в будущем.
Как уточняется, могут быть проведены такие виды экспертиз, как:
- исследование объектов недвижимости, строительных материалов, конструкций и соответствующих документов;
- исследование обстоятельств возникновения и распространения пожаров и требований пожарной безопасности;
- оценка земельных участков (оценка ущерба от повреждений почвенного покрова (рекультивация);
- определение стоимости машин, оборудования, сырья и потребительских товаров;
- определение стоимости колесных транспортных средств и размера ущерба, причиненного владельцу транспортного средства и т.д.
Также можно обратиться за оценкой имущества и техники военного назначения и вооружения; психологическими исследованиями; военные исследованиями; баллистическим исследованием оружия и боевых припасов к нему; исследованием артиллерийского и ракетного оружия; исследованием взрывных устройств, следов и обстоятельств взрыва; исследованием фотоизображений и технических средств для их изготовления; техническим исследованием материалов и средств видео.
Полный список учреждений, которые проводят экспертизы:
- Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Для выяснения деталей обращаться к начальнику отдела – Дмитрию Кальному, 044 200 42 27, +38050-995-25-63, почта d.kalnoy@kndise.gov.ua, info@kndise.gov.ua, ссылка на сайт.
- Национальный научный центр Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М. С. Бокариуса. По вопросам уничтоженного или поврежденного движимого имущества, в том числе – транспортных средств – обращаться к Денису Фокину по телефону +38 (050) 913 16 38; по вопросам уничтоженного или поврежденного недвижимого имущества, в том числе – жилых домов, квартир, других помещений – к Светлане Кириленко, +38 (067) 803 44 27; по вопросам проведения оценки упущенной выгоды – к Константину Капустнику +38 (099) 227 62 24. Ссылка на сайт.
- Научно-исследовательский центр судебной экспертизы по интеллектуальной собственности Министерства юстиции Украины. Ссылка на сайт, телефон для связи – +38(044) 2211245; +38(044) 2211246, почта intelect.ndc@gmail.com.
- Руководитель лаборатории экономических исследований Виктор Дидоборщ – связаться можно по телефону +38(095) 9364760, ссылка на сайт.
- Львовский научно-исследовательский институт судебных экспертиз – отвечает по телефону (032) 231-76-13, также можно ознакомиться с информацией на сайте.
- Одесский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины предлагает обращаться по вопросам проведения экспертных исследований по телефонам 048-722-44-66 и 093-539-83-84; Также можно ознакомиться с информацией на сайте.
- Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины консультирует по телефонам (056) 778-42-40, (050) 608-57-77, почта – dnipro.sed@gmail.com. Ответственное лицо – первый заместитель директора Алла Лысенко.