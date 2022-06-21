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Факты / Украина / Общество

Как получить деньги за разрушенное жилье: список учреждений, проводящих обязательную экспертизу

Анастасия Гевко, редактор ленты
Ірпінь

Минюст опубликовал список научно-исследовательских учреждений судебных экспертиз, которые проводят экспертизы по определению размеров убытков, к которым привела вооруженная агрессия России против Украины.

Как сообщается, по информации Министерства развития общин и территорий Украины, в стране из-за действий РФ разрушены более 14 000 и повреждены более 72 000 жилых зданий. 

– Ущерб, причиненный владельцам движимого имущества – колоссальный, и ситуация ухудшается изо дня в день. Каждое пострадавшее лицо справедливо рассчитывает на компенсацию материального ущерба, к тому же без определения размера ущерба привлечь виновных к ответственности невозможно, – говорится в сообщении.

Минюст призывает обращаться для проведения экспертизы по фиксации и определению размера соответствующих убытков в его научно-исследовательские учреждения, так как это позволит, не теряя время, начать восстановление поврежденного имущества и будет основанием для получения соответствующих компенсаций в будущем.

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Как уточняется, могут быть проведены такие виды экспертиз, как:

  • исследование объектов недвижимости, строительных материалов, конструкций и соответствующих документов;
  • исследование обстоятельств возникновения и распространения пожаров и требований пожарной безопасности;
  • оценка земельных участков (оценка ущерба от повреждений почвенного покрова (рекультивация);
  • определение стоимости машин, оборудования, сырья и потребительских товаров;
  • определение стоимости колесных транспортных средств и размера ущерба, причиненного владельцу транспортного средства и т.д.

Также можно обратиться за оценкой имущества и техники военного назначения и вооружения; психологическими исследованиями; военные исследованиями; баллистическим исследованием оружия и боевых припасов к нему; исследованием артиллерийского и ракетного оружия; исследованием взрывных устройств, следов и обстоятельств взрыва; исследованием фотоизображений и технических средств для их изготовления; техническим исследованием материалов и средств видео.

Полный список учреждений, которые проводят экспертизы:

  1. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Для выяснения деталей обращаться к начальнику отдела – Дмитрию Кальному, 044 200 42 27, +38050-995-25-63, почта d.kalnoy@kndise.gov.ua, info@kndise.gov.ua, ссылка на сайт.
  2. Национальный научный центр Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М. С. Бокариуса. По вопросам уничтоженного или поврежденного движимого имущества, в том числе – транспортных средств – обращаться к Денису Фокину по телефону +38 (050) 913 16 38; по вопросам уничтоженного или поврежденного недвижимого имущества, в том числе – жилых домов, квартир, других помещений – к Светлане Кириленко, +38 (067) 803 44 27; по вопросам проведения оценки упущенной выгоды – к Константину Капустнику +38 (099) 227 62 24. Ссылка на сайт.
  3. Научно-исследовательский центр судебной экспертизы по интеллектуальной собственности Министерства юстиции Украины. Ссылка на сайт, телефон для связи – +38(044) 2211245; +38(044) 2211246, почта intelect.ndc@gmail.com
  4. Руководитель лаборатории экономических исследований Виктор Дидоборщ – связаться можно по телефону +38(095) 9364760, ссылка на сайт.
  5. Львовский научно-исследовательский институт судебных экспертиз – отвечает по телефону (032) 231-76-13, также можно ознакомиться с информацией на сайте.
  6. Одесский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины предлагает обращаться по вопросам проведения экспертных исследований по телефонам 048-722-44-66 и 093-539-83-84; Также можно ознакомиться с информацией на сайте.
  7. Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины консультирует по телефонам (056) 778-42-40, (050) 608-57-77, почта – dnipro.sed@gmail.com. Ответственное лицо – первый заместитель директора Алла Лысенко.
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