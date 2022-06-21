Як отримати гроші за зруйноване житло: список установ, що проводять обов’язкову експертизу

Червень, 20 в 23:23

Мін’юст опублікував список науково-дослідних установ судових експертиз, які проводять експертизи щодо визначення розмірів збитків, до яких призвела озброєна агресія Росії проти України.

Як повідомляється, за інформацією Міністерства розвитку громад та територій України, у країні через дії РФ зруйновано понад 14 000 та пошкоджено понад 72 000 житлових будівель.

– Збитки, заподіяні власникам рухомого майна – колосальні, і ситуація погіршується щодня. Кожна постраждала особа справедливо розраховує на компенсацію матеріальних збитків, до того ж без визначення розміру збитків притягти винних до відповідальності неможливо, – йдеться у повідомленні.

Мін’юст закликає звертатися для проведення експертизи щодо фіксації та визначення розміру відповідних збитків до його науково-дослідних установ, оскільки це дозволить, не гаючи часу, розпочати відновлення пошкодженого майна та буде підставою для отримання відповідних компенсацій у майбутньому.

Зараз дивляться

Як уточнюється, можуть бути проведені такі види експертиз, як:

дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів;

дослідження обставин виникнення та поширення пожеж та вимог пожежної безпеки;

оцінка земельних ділянок (оцінка збитків від пошкоджень ґрунтового покриву (рекультивація);

визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів;

визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру шкоди, заподіяної власнику транспортного засобу тощо.

Також можна звернутися за оцінкою майна та техніки військового призначення та озброєння; психологічними дослідженнями; військові дослідження; балістичним дослідженням зброї та бойових припасів до неї; дослідженням артилерійської та ракетної зброї; дослідженням вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху; дослідженням фотозображень та технічних засобів для їх виготовлення; технічним дослідженням матеріалів та засобів відео.

Повний перелік установ, які проводять експертизи: