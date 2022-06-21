Як отримати гроші за зруйноване житло: список установ, що проводять обов’язкову експертизу
Мін’юст опублікував список науково-дослідних установ судових експертиз, які проводять експертизи щодо визначення розмірів збитків, до яких призвела озброєна агресія Росії проти України.
Як повідомляється, за інформацією Міністерства розвитку громад та територій України, у країні через дії РФ зруйновано понад 14 000 та пошкоджено понад 72 000 житлових будівель.
– Збитки, заподіяні власникам рухомого майна – колосальні, і ситуація погіршується щодня. Кожна постраждала особа справедливо розраховує на компенсацію матеріальних збитків, до того ж без визначення розміру збитків притягти винних до відповідальності неможливо, – йдеться у повідомленні.
Мін’юст закликає звертатися для проведення експертизи щодо фіксації та визначення розміру відповідних збитків до його науково-дослідних установ, оскільки це дозволить, не гаючи часу, розпочати відновлення пошкодженого майна та буде підставою для отримання відповідних компенсацій у майбутньому.
Як уточнюється, можуть бути проведені такі види експертиз, як:
- дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів;
- дослідження обставин виникнення та поширення пожеж та вимог пожежної безпеки;
- оцінка земельних ділянок (оцінка збитків від пошкоджень ґрунтового покриву (рекультивація);
- визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів;
- визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру шкоди, заподіяної власнику транспортного засобу тощо.
Також можна звернутися за оцінкою майна та техніки військового призначення та озброєння; психологічними дослідженнями; військові дослідження; балістичним дослідженням зброї та бойових припасів до неї; дослідженням артилерійської та ракетної зброї; дослідженням вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху; дослідженням фотозображень та технічних засобів для їх виготовлення; технічним дослідженням матеріалів та засобів відео.
Повний перелік установ, які проводять експертизи:
- Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України. Для з’ясування деталей звертатися до начальника відділу – Дмитра Кального, 044 200 42 27, +38050-995-25-63, пошта d.kalnoy@kndise.gov.ua, info@kndise.gov.ua, посилання на сайт.
- Національний науковий центр Інституту судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса. З питань знищеного чи пошкодженого рухомого майна, у тому числі – транспортних засобів – звертатись до Дениса Фокіна за телефоном +38 (050) 913 16 38; з питань знищеного чи пошкодженого нерухомого майна, у тому числі – житлових будинків, квартир, інших приміщень – до Світлани Кириленко, +38 (067) 803 44 27; з питань проведення оцінки втраченої вигоди – до Костянтина Капустника +38 (099) 227 62 24. Посилання на сайт.
- Науково-дослідний центр судової експертизи щодо інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Посилання на сайт, телефон для зв’язку – +38 (044) 2211245; +38(044) 2211246, пошта intelect.ndc@gmail.com.
- Керівник лабораторії економічних досліджень Віктор Дідоборщ – зв’язатися можна за телефоном +38(095) 9364760, посилання на сайт.
- Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз – відповідає за телефоном (032) 231-76-13, також можна ознайомитись з інформацією на сайті.
- Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України пропонує звертатися з питань проведення експертних досліджень за телефонами 048-722-44-66 та 093-539-83-84; Також можна ознайомитись з інформацією на сайті.
- Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України консультує за телефонами (056) 778-42-40, (050) 608-57-77, пошта – dnipro.sed@gmail.com. Відповідальна особа – перший заступник директора Алла Лисенко.