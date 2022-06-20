Июнь, 20 в 19:09

В связи с началом полномасштабной войны многие украинские семьи потеряли кормильцев. Однако государством предусмотрены пенсии, которые назначаются семьям в таком случае.

Кто может получить пенсию и как она назначается в условиях войны — читайте в материале Фактов ICTV.

Какие пенсии предусмотрены семьям, которые потеряли кормильца

Сейчас существует три программы, которые гарантируют пенсионные выплаты. Об этом во время телемарафона рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

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Итак, сегодня можно получить:

выплаты пенсии в случае потери кормильца ;

; программа пенсий в случае потери кормильца для семей погибших военнослужащих ( 7 800 грн – на каждого из родителей и супругов; 6 100 грн – на каждого ребенка);

( – на каждого из родителей и супругов; – на каждого ребенка); пенсии по потере кормильца для родственников пропавших без вести людей.

Семьи пропавших без вести получают право на пенсию через месяц со дня внесения полицией информации о пропаже в Единый реестр досудебных расследований.

Нужно лично подать заявление с необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Также можно подать заявление через портал электронных услуг ПФУ — portal.pfu.gov.ua.

Такая пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении кормильца.

Кто может получить пенсию в случае потери кормильца

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего, которые были на его иждивении, при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа.

При этом детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на его иждивении.

Нетрудоспособными членами семьи считаются:

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети умершего, не достигшие 18 лет или старше, если они стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

муж (жена), а в случае их отсутствия – один из родителей, брат или сестра, дедушка или бабушка умершего независимо от возраста и трудоспособности.

Таким членам семьи пенсия назначается на весь период, в течение которого они считаются нетрудоспособными.

Кстати, семья кормильца, для которых его помощь была основным источником дохода, но которые и сами получают пенсию, имеют право перейти на пенсию в связи с потерей кормильца.

В свою очередь усыновленные дети имеют право на пенсию в связи с потерей наравне с родными детьми.

При этом родители или жена умершего, которые не были на его иждивении, имеют право на пенсию, если утратили источник дохода.

В свою очередь право на пенсию по потере кормильца за умершего военнослужащего могуть получить родители и супруга, если они достигли возраста 60 лет независимо от наличия у них страхового стажа или являются лицами с инвалидностью.

Размер такой пенсионной выплаты составляет 30% от заработной платы умершего.

Если военнослужащий погиб при выполнении служебных обязанностей, тогда право на пенсию по потере кормильца имеют родители и жена (муж) не ранее, чем через п’ять лет до достижения возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту, независимо от продолжительности страхового стажа.

Размер пенсии

На размер пенсии влияет несколько факторов — необходимо посчитать размер пенсии по возрасту умершего кормильца, учитывая его стаж и заработок.

Так, пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере:

на одно нетрудоспособное лицо – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

пенсии по возрасту умершего кормильца; на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, распределяемой между ними равными частями.

Как получить пенсию

При наличии всех необходимых документов для назначения пенсии можно обратиться в любой сервисный центр ПФУ независимо от региона.

Место прописки и фактического проживания для назначения пенсии не имеют значения, поскольку Пенсионный фонд владеет Реестром застрахованных лиц, где хранится информация о каждом человеке, которая официально работала.

Также можно подать заявление через портал электронных услуг ПФУ — portal.pfu.gov.ua — в разделе Назначение пенсии.

К заявлению необходимо обязательно приложить документы: