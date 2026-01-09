Пенсионный фонд Украины предоставляет много услуг украинцам. Среди них не только выплата и назначение пенсий, но и пособие на погребение.

Как проходит процедура получения помощи на погребение и кто может ее получить — узнавали Факты ICTV.

Какие документы нужны

Чтобы получить помощь, необходимо иметь следующие документы:

заявление о выплате помощи на погребение;

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

справка о смерти пенсионера или выписка из государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение;

свидетельство о смерти или другой документ, подтверждающий факт смерти (подается, если пенсионер умер за пределами Украины и регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства);

справка о взятии на учет ВПЛ (для тех, кто зарегистрирован на временно оккупированных территориях Украины);

реквизиты счета в банке в формате ІВАN.

Документы и место подачи заявки на получение пособия могут отличаться. Все зависит от того, к какой категории лиц принадлежал умерший.

Как получить выплату 2026: куда обращаться

Для получения помощи необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Пособие на погребение зачисляется органами ПФУ на банковский счет того, кто проводит погребение.

Если у заявителя нет банковского счета, то выплаты проходят через международную платежную систему Быстрая копейка. Получить помощь можно в любом отделении Ощадбанка, предъявив паспорт и ИНН.

Во время военного положения в Украине помощь на погребение могут получить лица, которые организовывали процесс похорон, учитывая, к какой категории лиц относился умерший.

Если умерло застрахованное лицо, необходимо обратиться к его работодателю, ведь материальное пособие на погребение выплачивается работодателем за средства соцстраха.

Какие документы необходимы:

свидетельство о смерти;

заявление о выплате пособия на погребение.

Если умер пенсионер, необходимо обратиться в любой сектор обслуживания граждан Пенсионного фонда Украины.

В ПФУ отметили, что и ВПЛ, и люди с временно оккупированных территорий могут обращаться в любой пенсионный фонд Украины. Ведь во время военного положения нет никакой привязки к месту регистрации умершего. Поэтому за оказанием помощи можно обращаться в удобный ПФУ.

В таком случае необходимо подать следующие документы:

документ, подтверждающий личность заявителя;

заявление о выплате пособия на погребение;

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение, или документ, подтверждающий факт смерти.

Размер пособия – двухмесячная пенсия, которую получал пенсионер на время смерти.

Если умерший является пенсионером из числа военнослужащих, то размер пособия – трехмесячная пенсия, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2026 году три месячных пенсии, но не менее 16 640 грн.

Обратите внимание, что пособие на погребение не выплачивается, если похороны пенсионера осуществлены за счет государства.

Если умер человек, не достигший пенсионного возраста, который на момент смерти не работал, не состоял на службе, не зарегистрирован в центре занятости, то необходимо обратиться в местные органы власти по последнему месту проживания умершего.

Размер пособия на погребение устанавливает орган местного самоуправления, и в разных регионах он может быть разный.

Если умер безработный человек, необходимо обратиться в центр занятости по месту пребывания безработного на учете.

Документы, которые нужно подать в таком случае:

документ, подтверждающий факт смерти безработного (справка о смерти);

документ, который удостоверяет лицо, осуществившее погребение (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность).

Пособие в случае смерти безработного выплачивается лицам, осуществлявшим погребение, в размере прожиточного минимума.

Если пенсионер умер за пределами Украины и регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства, законодательством которого не предусмотрена выдача указанных справок, заявитель должен предоставить свидетельство о смерти или другой документ.

В таком случае срок обращения за получением пособия на погребение пенсионера не ограничивается.

В соответствии со статьей 27 Закона Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании помощь на погребение в Украине также оказывают в случае смерти членов семьи, находившихся на иждивении застрахованного лица.

К членам семьи относятся:

жена (муж);

дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет (братья, сестры и внуки – при условии, что они не имеют трудоспособных родителей), а студентов и учеников средних профессионально-технических и высших учебных заведений с дневной формой обучения – до 23 лет;

отец, мать;

дедушка и бабушка по прямой линии родства.

Размер пособия на погребение 2026

ПФУ установил размер пособия на погребение застрахованного лица или лица, находившегося на его иждивении на уровне 4100 грн. Эта сумма была утверждена постановлением правления фонда от 26.12.2022 г. № 29-1 и пока она не менялась.

Как получить помощь во время военного положения

Для получения помощи необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Пособие на погребение зачисляется органами ПФУ на банковский счет того, кто проводит погребение. Получить пособие можно в любом отделении Сбербанка, предъявив паспорт и ИНН.

Для получения помощи на погребение лица, умершего на неконтролируемой территории или на территории, где ведутся боевые действия, необходимо подтвердить факт смерти такого лица.

Для его установления необходимо обратиться в суд по месту жительства заявителя с заявлением об установлении факта смерти на соответствующей территории, в которой указать:

факт, который заявитель просит установить, и с какой целью;

причины невозможности получения или восстановления документов, удостоверяющих этот факт.

К заявлению необходимо добавить:

доказательства, подтверждающие изложенные заявителем обстоятельства (например, письменные показания очевидцев, фото с места захоронения, экземпляр коллективного акта о наступлении смерти);

справку о невозможности восстановления утраченных документов (например, письменный отказ органов государственной регистрации актов гражданского состояния)

Судебный сбор за подачу таких заявлений в суд не взимается в соответствии с Законом Украины О судебном сборе.

