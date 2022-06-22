Білоруські війська розміщують біля кордону України дерев’яні муляжі танків – Мотузяник

Червень, 22 в 15:49

Основною метою Росії наразі залишається вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, утримання стійкості сухопутного коридору з Кримом та блокування морських комунікацій у Чорному морі.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

Він наголосив, що окупанти, попри величезні втрати, наразі переважають українських захисників в озброєнні і намагаються перемогти кількістю. Він зазначив, що за окремими напрямками “на один наш постріл припадає 5-6 російських”. Однак ефективність російської піхоти залишається низькою.

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Найгарячішою точкою фронту залишається Сєвєродонецька. У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Одеській областях ворог здійснив 15 літаковильотів для ракетних ударів, зокрема й Х-31.

З території АР Крим ворог вдарив по Одеський області береговими ракетними комплексами.

Мотузяник повідомив, що на Бахмутському напрямку ворог зосередився на оточенні захисників у районі Золотого. Також він повідомив про те, що ЗСУ відбили штурм і зупинили наступ в районі Молодіжного.

Наразі окупанти зосередились на створенні умов для відновлення наступу Ізюм – Слов’янськ.

За його словами, все ще зберігається загроза ракетних ударів по Україні з території Білорусі. Білоруські війська розміщують у прикордонних районах дерев’яні муляжі танків для створення видимості присутності. Також на білоруській території залишаються російські підрозділи та комплекси Іскандер.