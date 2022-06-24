Июнь, 24 в 18:56

В Донецкой области российская армия контролирует город Николаевка. Оккупанты пытались осуществить разведку боем на направлении Мироновка — Углегорская ТЭС, однако российские солдаты отошли с большими потерями.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска нанесли ракетный удар с самолетов Ту-22М3 по городу Константиновке.

Оккупанты пытались наступать в направлении Углегорской ТЭС, но потерпели поражение / 4 фотографии

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях российская армия систематически обстреливает наши позиции, чтобы помешать украинским защитникам перейти на другие направления.

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Наши бойцы смогли в очередной раз успешно отразить штурм в районе Марьинки, поэтому оккупантам пришлось отойти с большими потерями.

По результатам успешных наступательных действий украинских воинов часть сил врага оставила подготовленные оборонительные позиции и сбежала в село Ольгино под Херсоном.

Также украинские защитники успешно отбили штурм возле южной окраины Лисичанска. Враг отошел с потерями и пытается штурмовать артиллерией в направлении Волчояровки, где продолжаются боевые действия.