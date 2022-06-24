Червень, 24 в 18:56

У Донецькій області російська армія контролює місто Миколаївка. Окупанти намагалися здійснити розвідку боєм на напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС, проте російські солдати відійшли з великими втратами.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські війська завдали ракетного удару з літаків Ту-22М3 по місту Костянтинівка.

Окупанти намагались наступати у напрямку Вуглегірської ТЕС, але зазнали невдачі / 4 фотографии

На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російська армія систематично обстрілює наші позиції, щоб завадити українським захисникам перейти на інші напрямки.

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Наші бійці вкотре успішно відбили штурм в районі Мар’їнки, тому окупантам довелося відійти з великими втратами.

За результатами успішних наступальних дій українських воїнів частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла до села Ольгіне під Херсоном.

Також українські захисники успішно відбили штурм біля південної околиці Лисичанська. Ворог відійшов із втратами та намагається штурмувати артилерією у напрямку Вовчоярівки, де наразі тривають бойові дії.