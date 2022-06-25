Июнь, 24 в 23:16

В Луганской области сейчас — самая “горячая” ситуация. Российские войска несут огромные потери, а украинские бойцы занимают новые позиции в нужных местах. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Фейгин Live.

— Всех интересует Северодонецк и Лисичанск. Тактический успех, который они там развили, превратился в оперативно-тактический. И имеет все шансы превратиться в оперативный. Что сделало наше командование? Оно успело вывести из этого намечавшегося тактического окружения в районе Горского и Золотого всех солдат. Вышли организовано, без потерь практически. И занимают новые позиции в правильных и нужных местах.

На вопрос, есть ли решение об отводе украинской армии от Северодонецка, он ответил, что ВСУ совершают маневренную оборону.

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— Есть решение маневренной обороны. Оно предусматривает, в частности, наступление и взятие разных участков местности, в зависимости от заданий, приемов, способов, действий противника и так далее. Угроза Лисичанску вполне реальная. Город взять не так просто, но замкнуть окружение, как они стараются, вполне решаемая для них задача. А вот решат ли они ее — это неизвестно, потому что наши тоже не сидят там сложа руки, мягко говоря, а очень активно действуют. Но ситуация твердая. Видимо, они решили довести задачу до окружения, и будут добиваться этого всеми силами. Но если они сделают замыкание, а наших сил там уже не будет, то мы выполнили оперативные задачи — нанесли поражение противнику. Если сохранили армию, то сохранили и страну, и армию, а территорию обратно заберем. Поэтому решение здесь однозначное, — считает Арестович.

Он заявил, что российские наемники распространяют очередные фейки о якобы окружении и взятии военнопленных на Северодонецком направлении.

— Российское командование тут же развернуло такую информационно-психологическую операцию. Было официальное заявление, что якобы окружили 2 тыс. украинских военных. Каких-то пленных показывают и так далее. Но я напоминаю, что заявить Министерству обороны Российской Федерации ничего не стоит, и пленных показать — тоже небольшая проблема. Никого там нет, никаких пленных, никакого окружения не было. Вышли все наши войска. Насколько мне сообщили наши военные, все под контролем.

Российская армия пытается окружить украинских защитников в этом направлении, однако наши бойцы в Северодонецке дают отпор врагу.