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Факти / Україна / Суспільство

Сєвєродонецьк під контролем РФ, ЗСУ відійшли на завчасно підготовлені позиції – Стрюк

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Сєвєродонецьк під контролем РФ, ЗСУ відійшли на завчасно підготовлені позиції – Стрюк
Фото: Depositphotos

Російська армія повністю окупувала Сєвєродонецьк, однак українські захисники відійшли на завчасно підготовлені позиції. Виїхати з міста зараз можна лише через тимчасово окуповані території.

В ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк зазначив, що загарбники призначили так званого коменданта міста, який намагається зібрати якийсь “актив”.

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На його думку, мирним жителям, які понад три місяці перебували в укритті заводу Азот, потрібна психологічна допомога. Проте прокремлівські найманці одразу почали знімати типові пропагандистські сюжети для російських телеканалів, користуючись станом людей.

Стрюк додав, що у місцевій лікарні Сєвєродонецька зробили достатній запас ліків і медичних препаратів, які можуть знадобитися місцевим жителям.

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