Июнь, 27 в 16:35

Полиция вместе с представителями военного комиссариата провели рейды по ночным клубам Киева и вручили 219 мужчинам призывного возраста повестки.

По словам начальника главного управления Нацполиции в Киеве Ивана Выговского, правоохранители посетили 420 заведений с целью проверки соблюдения ограничений военного положения.

Силовики обнаружили два заведения, которые работали в ночное время, а в них — 413 человек, нарушивших комендантский час.

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— Из числа этих граждан комиссар проверял мужчин призывного возраста на наличие соответствующих приписных удостоверений. В результате 219 мужчинам были вручены повестки в военкомат. Также были обнаружены лица с наркотическими веществами. По всем выявленным фактам начаты уголовные производства, — говорится в сообщении.

Кроме этого, правоохранители составили 73 административных протокола за распитие алкоголя в запрещенных местах, мелкое хулиганство, злостное неповиновение требованиям полицейского.

— Мы и дальше будем проводить такие отработки, ведь каждый житель столицы должен понимать всю серьезность ситуации и осознавать опасность, которая еще есть со стороны страны-агрессора. Хочу подчеркнуть, что во время комендантского часа категорически запрещено передвигаться по городу, кроме спецтранспорта и случаев крайней необходимости, – добавил начальник столичного управления Нацполиции.

Напомним, что в Киеве и области комендантский час длится каждую ночь с 23.00 до 05.00. Метрополитен работает с 06.00 до 22.00, наземный общественный транспорт – с 06.00 до 22.30.